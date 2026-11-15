Pevač Marko Gačić dobio je treće dete. NJegova partnerka Saška Stričević porodila se i na svet donela dečaka, čime je pevač postao otac još jednog naslednika.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Marko iz prethodnog braka sa koleginicom Gogom Gačić ima ćerku Nikolinu i sina Tadiju, a porodica je sada postala bogatija za još jednog dečaka.

Pevač nije krio uzbuđenje zbog dolaska bebe, pa je sa pratiocima na društvenim mrežama delio trenutke iz poslednjih dana trudnoće svoje partnerke.

 

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Samo dva dana pre porođaja objavio je zajedničke fotografije sa Saškom, ali i snimak sa ultrazvučnog pregleda, uz emotivnu poruku kojom je pokazao koliko iščekuje susret sa sinom.

"Brojimo sitno. Čekamo te, sine!", napisao je tada Marko.

(Mondo)

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