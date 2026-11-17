Sedamnaest osoba je poginulo nakon što se ruski vojni transportni avion srušio u utorak u Kemerovskoj oblasti, prenosi britanski "Independent".
Incident se dogodio u jugozapadnom Sibiru, u blizini sela Jagunovo.
Detalji o okolnostima pada letelice nisu za sada dostupni.
Lokalni guverner Ilja Seređuk izvestio je o padu aviona u blizini sela Jagunovo na svom zvaničnom kanalu na platformi za razmenu poruka "Maks", ali nije naveo o kojoj je letelici reč.
Navodi se da je u pitanju avion Antonov An-12.
Jedan očevidac je rekao za list "Izvestija" da je "gledao kroz prozor" kada je avion "leteo nebom, goreo, a zatim se strmoglavio i eksplodirao", prenosi "Skaj njuz".
Seređuk je objavio video-snimak sa lica mesta, navodeći da je na terenu medicinsko osoblje za vanredne situacije, zajedno sa drugim hitnim službama.