Sedamnaest osoba je poginulo nakon što se ruski vojni transportni avion srušio u utorak u Kemerovskoj oblasti, prenosi britanski "Independent".

Incident se dogodio u jugozapadnom Sibiru, u blizini sela Jagunovo. Foto: Iks printskrin/@NotWoofers

Detalji o okolnostima pada letelice nisu za sada dostupni.

Lokalni guverner Ilja Seređuk izvestio je o padu aviona u blizini sela Jagunovo na svom zvaničnom kanalu na platformi za razmenu poruka "Maks", ali nije naveo o kojoj je letelici reč.

A russian An-12 cargo aircraft just crashed in Kemerovo, reportedly killing all onboard, allegedly up to 13. Further details are unclear at this time. https://t.co/4JDUnidWzc — Woofers (@NotWoofers) November 17, 2026

Navodi se da je u pitanju avion Antonov An-12.

Jedan očevidac je rekao za list "Izvestija" da je "gledao kroz prozor" kada je avion "leteo nebom, goreo, a zatim se strmoglavio i eksplodirao", prenosi "Skaj njuz".

A russian An-12 cargo aircraft just crashed in Kemerovo, reportedly killing all onboard, allegedly up to 13. Further details are unclear at this time. https://t.co/4JDUnidWzc — Woofers (@NotWoofers) November 17, 2026

Seređuk je objavio video-snimak sa lica mesta, navodeći da je na terenu medicinsko osoblje za vanredne situacije, zajedno sa drugim hitnim službama.

(Independent/Skaj njuz)

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