Bivši predsednik Crne Gore i počasni predsednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović osnovao je krajem juna nevladinu fondaciju "Korijeni", s ciljem promocije kulture, istorije i kulturnog identiteta Crne Gore, pišu tamošnje "Vijesti".

Fondacija je osnovana 26. juna, a u Registar nevladinih organizacija i političkih partija, koji vodi Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje s nevladinim organizacijama, upisana je 3. jula.

Sedište "Korijena" nalazi se na adresi Bulevar revolucije 2, gde je i kancelarija bivšeg predsednika. Reč je o zgradi Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje (RZUP), kompanije koja je u većinskom vlasništvu Aca Đukanovića, brata Mila Đukanovića. Foto: Dursun Aydemir/AFP/Profimedia

Kao širi opis delatnosti fondacije navedena je promocija kulture, istorije i kulturnog identiteta Crne Gore kroz prikupljanje, istraživanje, obradu i dokumentovanje materijala, građe i sadržaja od značaja za kulturu, istoriju i kulturnu baštinu države.

Ovlašćeno lice fondacije je nekadašnji šef crnogorske diplomatije i dugogodišnji Đukanovićev najbliži saradnik Milan Roćen. Iz Đukanovićeve kancelarije "Vijestima" su kazali da su razlozi osnivanja i ciljevi delovanja fondacije navedeni u osnivačkim aktima, koji su dostupni na sajtu Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje s nevladinim organizacijama. Foto: ELVIS BARUKCIC/AFP/Profimedia

Na pitanja kako će se trošiti sredstva koja fondacija prikupi, da li će se finansirati isključivo donacijama ili će aplicirati i za projekte, iz Đukanovićeve kancelarije odgovorili su da će finansiranje i trošenje novca biti organizovano u skladu sa pravilima koja važe za organizacije ove vrste.

- Što znači - po zakonu. I naravno, njeno (fondacija) delovanje je javno i podleže kontroli nadležnih institucija - naveli su u odgovoru Vijestima.

(Tanjug)

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