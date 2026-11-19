Lozinka "123456" nepromenjeno dominira na listi najčešće korišćenih lozinki na svetu - proizilazi iz najnovijeg izveštaja kompanije "NordPass". Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da korisnici i dalje ne izvlače pouke iz rastućeg broja curenja podataka.

Prijavljivanje na internet servise postaje sve složenije. Korisnici ne samo da moraju da unesu ime i lozinku, već često i da potvrde identitet preko aplikacije za autentifikaciju ili koda poslatog SMS-om. Međutim, čak i najnaprednije zaštite otkazuju ako korisnici biraju jednostavne lozinke koje je lako pogoditi.

Prema podacima "NordPass-a", "123456" se po sedmi put u poslednjih osam godina zadržava na samom vrhu svetske rang-liste najčešće korišćenih lozinki. Analize sprovedene na osnovu curenja podataka iz perioda od septembra 2025. do septembra 2026. godine pokazuju da milioni ljudi i dalje koriste ovakve proste zaštite.

Lista banalnih lozinki: Izbegavajte ih u širokom luku

Najčešće korišćene lozinke u 2026. godini:

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

As123456

Pass@123

1234567890

Korišćenje jednostavnih lozinki, poput "123456", predstavlja ozbiljan rizik – prema rečima menadžera za lozinke iz kompanije "Bitwarden", probijanje ovakve šifre hakeru oduzima manje od jedne sekunde. Stručnjaci podsećaju da je od 2017. godine došlo do skoro 4.800 curenja podataka (podaci platforme RansomLook), a razvoj veštačke inteligencije (AI) samo olakšava sajber kriminalcima probijanje zaštita. Prema podacima Kasperskija, AI može da probije čak 60 odsto lozinki.

- Očekujem da će u 2027. godini sajber napadi biti sve češći, jer modeli veštačke inteligencije sve bolje analiziraju softver - kaže u razgovoru za britanski portal "Metro" Marijus Brijedis, direktor za tehnologiju u NordVPN-u.

Pop kultura inspiriše lozinke, ali ne poboljšava bezbednost

Na NordPass-ovoj listi našle su se i lozinke inspirisane pop kulturom. Korisnici rado posežu za referencama na sport, video-igre ili serije, međutim ni takve kombinacije ne obezbeđuju adekvatan nivo zaštite. Primeri ovakvih lozinki:

Lebron0319

roblox.com1

squidgamethebest

Covid-19

Stručnjaci naglašavaju da kreativnost u izboru lozinki ne ide ruku pod ruku sa bezbednošću ako su one previše jednostavne ili se koriste na više sajtova istovremeno.

Kako da osigurate bezbednost svojih podataka?

Specijalisti preporučuju nekoliko ključnih pravila:

Ne koristite istu lozinku na različitim sajtovima. Ako jedna od njih procuri, ostali nalozi su podjednako ugroženi. Birajte jake, jedinstvene lozinke.

Koristite dvofaktorsku autentifikaciju. Rešenja kao što je Microsoft Authenticator značajno podižu nivo bezbednosti.

Menjajte lozinke nakon curenja podataka i havarija. Posle tehničkih problema, kao što je nedavni pad Microsoft Outlook-a, vredi ažurirati svoje podatke za prijavu.

Pazite na lažne poruke o resetovanju lozinki. Najbolje je da sami direktno posetite zvanični sajt kompanije ili koristite zvaničnu aplikaciju.

Sve više servisa omogućava prijavljivanje pomoću tzv. pristupnih ključeva (passkeys) – modernih rešenja zasnovanih na prepoznavanju lica ili otisku prsta, koji u potpunosti eliminišu potrebu za ukucavanjem lozinki.

(kobieta.onet.pl)