Melanija Tramp pojavila se 19. novembra na premijeri svoje dokumentarne serije „Melania, The Series“ u NJujorku, uoči njenog dolaska na Prime Video 20. novembra. Projekat najavljuje uvid u njen porodični život i povratak u Belu kuću, ali je prva dama na crvenom tepihu jasno pokazala gde za nju prestaje razgovor o privatnosti. Na pitanje o najgoroj navici supruga Donalda Trampa odgovorila je uz osmeh: „To je privatno.“

Foto: Samuel Corum/Pool via CNP/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Novinar je pokušao da dobije makar jedan primer, ali Melanija nije otkrila nijednu predsednikovu naviku. Umesto toga izgovorila je:

"Poverenje. Poverenje i porodica."

Odgovor je zvučao kao skretanje razgovora na prvu epizodu serije, koja nosi gotovo iste reči u naslov - "Porodica i poverenje“.

Melaniji postavljeno i pitanje o istragama

Na premijeri je govorila i o mogućim istragama koje demokrate pripremaju za januar, kada bi trebalo da preuzmu vođenje Odbora za nadzor Predstavničkog doma Kongresa. Rekla je da je porodica Tramp „već prošla kroz mnogo toga“ i da je navikla na istrage, a demokratama poručila da se usredsrede na ono što smatra pozitivnim i na brigu o Sjedinjenim Državama.

Pitanje nije bilo bez povoda. Demokratski kongresmen Robert Garsija je 18. novembra poslao zahteve za čuvanje dokumentacije ljudima iz Trampovog porodičnog i političkog okruženja. Među njima su Donald Tramp Mlađi, Erik Tramp, DŽared Kušner, Kimberli Gilfojl, Kristi Noem i Stiven Miler. Odbor navodi da priprema ispitivanje mogućih sukoba interesa i postupanja pojedinih zvaničnika. Slanje tih zahteva ne znači da su navedene osobe proglašene odgovornim za bilo kakvo kršenje zakona. Foto: Ron Sachs/CNP/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Šta prikazuje nova serija?

„Melania, The Series“ ima dve epizode. „Porodica i poverenje“ prati njene pripreme za povratak ulozi prve dame i, prema najavi produkcije, bavi se poverenjem unutar Bele kuće i zaštitom najbližih. Druga epizoda, „Ponos i čast“, usmerena je na period neposredno posle inauguracije Donalda Trampa. Obe je režirao Bret Ratner, dok su Melanija Tramp i Mark Bekman izvršni producenti.

Serija se nadovezuje na film „Melania“, koji je pratio 20 dana uoči Trampove druge inauguracije. Film je počeo da se prikazuje u bioskopima 30. januara 2026, a na Prime Video stigao je 9. marta. Za ugovor o dokumentarnom projektu Amazon je, prema ranijim izveštajima, izdvojio oko 40 miliona dolara, dok je za promociju filma prijavljen dodatni trošak od oko 35 miliona dolara.

(Kurir)

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