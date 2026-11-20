Brojni evropski zvaničnici i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastali su se u Berlinu, gde su razgovarali o nastavku pomoći Ukrajini.

Ipak, pažnju nakon sastanka nisu privukli samo politički razgovori, već i neobična situacija u kojoj su glavne uloge imali albanski premijer Edi Rama i njegov belgijski kolega Bart de Vever. Foto: Iks printskrin/@clashreport

Dok je De Vever razgovarao s novinarima nakon sastanka, Rama mu je prišao s leđa i iznenada ga zagrlio.

Albanian PM Edi Rama hugs Belgian PM Bart De Wever from behind. De Wever: That must be the Albanian guy. He always comes from behind. https://t.co/hSVU84NNEy — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Belgijski premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.

- To mora da je Albanac. Uvek prilazi s leđa - rekao je De Vever, izazvavši smeh prisutnih.

(Portal Analitika)

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