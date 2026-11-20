Posebno odeljenje Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) za borbu protiv korupcije i kriminala (POSKOK) podiglo je optužnicu protiv niza zvaničnika tog entiteta.

Po pisanju sarajevskog portala "klix.ba", u predmetu "Vahidin Munjić i drugi" optuženi su bivši direktor Uprave policije Federacije BiH (FUP) Vahidin Munjić, premijer Federacije Nermin Nikšić (na fotografiji), ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, službenik FUP-a Muhamed Ohranović, šefica kabineta premijera Arijana Huseinović-Ajanović, suspendovani direktor Policijske akademije MUP-a FBiH Ervin Mušinović i savetnica načelnice Opštine Novo Sarajevo Mirela Bubalo.

Predmet, koji je u javnosti poznat kao "Spengavanje", odnosi se na krivična dela zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, kao i davanja i primanja mita za trgovinu uticajem. IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Tužilaštvo, kako se dodaje, sumnja na nezakonita zapošljavanja i unapređenja u policijskim strukturama.

Optužnica još nije potvrđena, a o njoj će odlučivati Posebno odeljenje Vrhovnog suda FBiH.

Premijer Federacije Nermin Nikšić izjavio je za taj portal da je i za predlog optužnice POSKOK-a saznao iz medija i da odgovorno tvrdi da nijedna reč iz inkriminacije koja mu je stavljena na teret nije istinita.

- Istovremeno, ostajem pri ranije iznesenim stavovima da postoje razlozi za sumnju u spregu političko-sigurnosnih struktura. Odgovorno tvrdim da nijedna reč iz inkriminacije koja mi je stavljena na teret, ne samo da nije istinita, već smo iz dokaza samog Tužilaštva kao i iz dokaza koje smo dostavili prilikom ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, već u toj prvoj, istražnoj fazi u celosti opovrgli sve teze Tužilaštva o postojanju bilo kojeg kri vičnog dela i o mojoj krivičnoj odgovornosti - istakao je Nikšić za "Kliks".

Nikšić je podsetio da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije donelo odluku da neće sprovoditi istragu, uz obrazloženje da prijavljeno delo nije krivično Delo.

- Smatram legitimnim postaviti pitanje šta se u međuvremenu promenilo i očekujem da se sve okolnosti razjasne u okviru zakonom propisanog postupka - dodao je. Foto: Shahid Mehmod/Panthermedia/Profimedia

On je rekao da podržava osnivanje POSKOK-a jer smatra da Federaciji BiH trebaju jake i nezavisne pravosudne institucije.

- NJihova nezavisnost podrazumeva delovanje bez ikakvog političkog ili bezbednosnog uticaja, uz jednaku primenu zakona na sve. Ne tražim nikakav poseban tretman, već zakonit i nepristrasan postupak, i donošenje odluka isključivo na osnovu dokaza - rekao je.

Nikšić očekuje da se sve činjenice i okolnosti ovog slučaja objektivno i stručno utvrde.

- Pravosuđe mora biti nezavisno od politike. Niko ne sme biti zaštićen zbog svoje političke funkcije, niti izložen nezakonitom tretmanu i pritisku zbog nje - zaključio je.

Tužilaštvo, između ostalog, traži zabranu Nikšiću i Isaku da obavljaju svoje dužnosti. Optužnica još nije potvrđena, a o njoj će odlučivati Posebno odeljenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

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