Sa dubinom od tačno 60,02 metra i čak 14 miliona litara slatke vode - što odgovara zapremini od šest olimpijskih bazena, ovo nije mesto za obično rashlađivanje, već fascinantan podvodni grad.

Stanovi, radionice i Stormtruper na 40 metara dubine

Zaronite li u ovaj bazen, umesto plavih pločica dočekaće vas prave gradske ulice sa klupama, telefonskim govornicama, automobilima i motorima. Čitav prostor osmišljen je po zonama:

Na 3 metra: možete da sednete na motor ili zaigrate šah pod vodom.

Na 18 metara: čekaju vas košarkaški obruč i stoni fudbal.

Na oko 30 metara: nalazi se potpuno opremljen stan sa sobama i kuhinjom.

Na 40 metara: smeštene su garaže sa vozilima, radionice i figura Stormtrupera iz "Ratova zvezda" u prirodnoj veličini.

Iskopati bezdan od 60 metara u pesku bio je ogroman inženjerski poduhvat. Radovi su trajali četiri godine zbog stalnog prodora podzemnih voda, a u kreiranju svakog detalja pod vodom učestvovale su stotine stručnjaka.

Iznad površine nalaze se tek dve etaže, dok posetioci koji ne rone mogu da posmatraju podvodni svet kroz 12 masivnih prozora. Ceo kompleks osvetljava više od 100 reflektora, uz 30 kamera i 12 podvodnih zvučnika povezanih sa 15 kilometara kablova. Spoljašnji krov u obliku školjke kamenice posveta je tradiciji lova na bisere, vekovnom temelju ovog zalivskog kraja.

Šetnja pod vodom čak i za neplivače

Voda se konstantno greje na prijatnih 30 stepeni, a ponuda obuhvata sve nivoe - od ronjenja na dah i s bocama do plivanja sa maskom i disaljkom.

Najveća atrakcija za turiste jeste "Sunken City Walk" - pešačka tura pod vodom namenjena svima starijim od 10 godina, uključujući i neplivače. Uz pratnju instruktora i specijalnu kacigu-masku hoda se uređenom stazom na dubini od četiri metra. Program traje sat vremena (oko 20 minuta pod vodom), a košta oko 146 evra uz uračunatu kompletnu opremu i video-snimak.

Za ronjenje s bocama uz instruktora licencirani ronioci plaćaju od 292 evra, dok početnici bez sertifikata za svoj prvi zaron izdvajaju od 438 evra pa naviše. Maksimalna dubina zarona strogo se prilagođava iskustvu, pa su one najmisterioznije dubine rezervisane isključivo za profesionalce.

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