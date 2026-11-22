Tridesetjednogodišnja Ailen i njen partner Heronimo ostvarili su životni san kada su napustili užurbani Buenos Ajres i preselili se u planine argentinske pokrajine Kordoba. Tamo su sopstvenim rukama izgradili održivu kuću površine 56 kvadratnih metara, koristeći blato, slamu, reciklirane materijale i niz pametnih rešenja kojima štede energiju i čuvaju prirodu.

Idealno zemljište pronašli su u mestu Los Orniljos, okruženom netaknutom vegetacijom. Želeli su da stvore dom u kojem će živeti u neposrednom dodiru s prirodom. Kuću su najvećim delom izgradili sami. U pojedinim fazama pomagali su im prijatelji, ali su većinu radova, od konstrukcije do završnih detalja, obavili sopstvenim rukama.

Za izgradnju zidova koristili su tradicionalnu tehniku kvinča, koja kombinuje drvo i slamu i omogućava dobru toplotnu izolaciju. Budući da su zime u ovom planinskom području veoma hladne, posebno im je bilo važno da naprave kuću koja zadržava toplotu i zahteva minimalnu potrošnju energije za grejanje.

Kuću gradili bez unapred napravljenog plana

Zanimljivo rešenje nalazi se ispod poda, gde su postavili više od 5.000 staklenih boca, stvarajući vazdušni sloj koji služi kao prirodni izolator. Ugradili su i prozore sa dvostrukim staklom, uredili zeleni krov prekriven vegetacijom i postavili solarni bojler.

Unutrašnjost njihovog doma uređena je jednostavno i toplo, a mnogi predmeti imaju posebnu sentimentalnu vrednost. Pojedini noćni stočići pripadali su Aileninoj baki, dok su ostatak nameštaja, rasvetu i materijale uglavnom dobili na poklon, a zatim ih obnovili i prilagodili novom prostoru.

Zanimljivo je i to što kuću nisu gradili prema unapred izrađenom arhitektonskom planu. NJen izgled razvijao se postepeno, uz pomoć skica, posmatranja zemljišta i iskustva stečenog na prethodnim gradilištima.

Beg od gradske vreve

Ailen je odrasla u južnim predgrađima Buenos Ajresa, dok je Heronimo odrastao u samom argentinskom glavnom gradu. Vremenom su oboje shvatili da žele drugačiji način života, daleko od gradske užurbanosti i svakodnevnog stresa.

U Los Orniljos prvi put su stigli pre četiri i po godine, kako bi prijateljima pomogli u malterisanju kuće. Priroda ih je toliko oduševila da su odlučili da upravo tamo započnu sopstveni projekat.

Zajedno su gotovo šest godina, a od avgusta žive u kući koju su sami izgradili. Društvo im trenutno prave dve mačke, a u budućnosti se nadaju da će izgraditi još sličnih domova i svoje znanje o prirodnoj gradnji preneti drugima.

Na svom imanju uredili su i prostor za kompostiranje, gde od organskog kuhinjskog otpada i biljnih ostataka stvaraju plodno zemljište. Pokrenuli su i sopstveni voćnjak u kojem rastu jabuke, trešnje, breskve, grejpfrut, mandarine i avokado.

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