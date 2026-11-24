Lider AfD-a Tino Hrupala poziva na repatrijaciju do 2,6 miliona ljudi iz Nemačke. Pored lica koja imaju pravosnažnu obavezu da napuste zemlju i stranih prestupnika, prema njegovoj zamisli, i Sirijci, Avganistanci i Ukrajinci bi trebalo da napuste zemlju čim prestanu da važe razlozi za njihovu zaštitu.

U razgovoru za podkast lista "Bild" pod nazivom "Pod dva" (Unter Zwei), Hrupala je svoj zahtev obrazložio mogućim političkim promenama u zemljama porekla. Foto: Georg Wendt/AFP/Profimedia

Ukoliko bi se rat u Ukrajini završio ili bi se bezbednosna situacija u Siriji i Avganistanu poboljšala do te mere da zaštita više nije potrebna, ljudi bi morali da se vrate. "A tu govorimo o 2,6 miliona", rezimirao je on svoju računicu.

Protivljenje u sopstvenoj stranci

Ovim zahtevom, Hrupala protivreči svom stranačkom kolegi Maksimilijanu Krahu, koji je ranije upozoravao na nerealna očekivanja u vezi sa deportacijama. Prema njegovoj proceni, čak 200.000 deportacija predstavljalo bi najveću operaciju te vrste u posleratnoj evropskoj istoriji.

I stručnjak za migracije Danijel Tim smatra Hrupalino izlaganje obmanjujućim. Lider AfD-a stvara utisak da bi milioni Ukrajinaca, Sirijaca i Avganistanaca mogli paušalno i u kratkom roku da budu deportovani. To pravno nije moguće.

"Umesto toga, mora se proveriti svaki pojedinačni status zaštite", navodi Tim, koji predaje na Univerzitetu u Konstancu. Foto: Lucas Vallecillos/VWPics/Profimedia

"Iako bi uslovi za odobreni status zaštite mogli da se promene i time dovedu u pitanje njegov dalji opstanak, to ne važi automatski za sve pripadnike jedne grupe iz iste zemlje porekla. Broj koji je Hrupala naveo je stoga znatno previsok", smatra Tim.

Prema pisanju "Bilda", na osnovu najnovijih dostupnih podataka iz sredine 2026. godine, oko 259.000 ljudi u Nemačkoj imalo je obavezu da napusti zemlju.

To znači da su njihovi zahtevi za azil odbijeni; oni više nemaju pravo boravka i moraju da napuste državu. Međutim, 77 odsto njih imalo je takozvani tolerisani boravak (Duldung), čime je njihova deportacija obustavljena (odložena).

(Welt)