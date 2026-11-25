Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i podneli krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv N. J. (20) i M. M. (21) zbog sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- Oni se sumnjiče da su 16. novembra ove godine, u naselju Bežanijska kosa, oko ponoći izazvali požar na putničkom motornom vozilu, u vlasništvu četrdesetjednogodišnjeg muškarca - navodi se u saopštenju MUP.

Kako se navodi u saopštenju MUP za osumnjičenima se intenzivno traga. Foto: ATA images/A. Ahel

Policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju svih ostalih krivičnih dela izazivanja opšte opasnosti i pronalasku izvršilaca.

Podsetimo, pevačici Aleksandri Prijović i njenom suprugu, kompozitoru Filipu Živojinoviću, zapaljen je automobil, ispred njihovog doma na Bežanijskoj kosi u toku večeri.

Automobil je bio parkiran u neposrednoj blizini Aleksandrine i Filipove kuće, a plamen je zahvatio i vozilo koje se nalazilo pored.

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