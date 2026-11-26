- Protivimo se predlogu EU o uvođenju digitalnog nameta na nivou celog bloka, kao što smo se protivili i kao što se i dalje protivimo drugim porezima na digitalne usluge koji su diskriminatorni prema američkim kompanijama, a istovremeno štete potrošačima - izjavio je za Politiko portparol američkog Stejt departmenta, čime je ponovio dugogodišnji stav Vašingtona.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta predložio je u subotu da se ponovo pokrenu razgovori o evropskom digitalnom porezu. Cilj je pronalaženje sredstava za finansiranje dugoročnog budžeta EU od dva biliona evra i postizanje dogovora o njegovom konačnom iznosu.

Porez bi obuhvatio kompanije sa globalnim prometom većim od 750 miliona evra, od kojih najmanje 50 miliona evra ostvaruju u Evropi. Time bi bili obuhvaćeni američki tehnološki giganti poput Gugla, Mete i Amazona.

Potraga za novim prihodima

Upozorenje iz Vašingtona stiglo je dok su čelnici EU u Briselu započeli dvodnevni vanredni samit. Na njemu pokušavaju da pronađu način finansiranja narednog budžeta, utvrde koliko novca treba potrošiti i kako smanjiti pritisak na nacionalne budžete prikupljanjem novih prihoda kroz takozvane "sopstvene resurse".

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Evropska komisija je još 2018. godine predložila digitalni porez na nivou EU, ali je predlog stavljen na čekanje kako bi se ostavilo dovoljno vremena za pregovore pod okriljem OECD-a o globalnom rešenju. Uprkos tome, zemlje poput Francuske, Austrije i Italije uvele su nacionalne namete, što je izazvalo pretnje protivmerama prve Trampove administracije.

Ideja o porezu na nivou cele Unije sada se ponovo aktuelizuje, a podržavaju je Francuska, Danska, Španija i Italija. Ovaj pritisak dolazi nakon što je Vašington u sredu zapretio EU novim carinama zbog zasebne istrage o industrijskim viškovima.

Argumenti za i protiv

- Ovo je odgovarajuća oblast jer kompanije koje bi plaćale ovaj doprinos imaju ogromnu korist od jedinstvenog tržišta, a neke od njihovih aktivnosti i usluga danas su izuzetno malo oporezovane - rekao je juče jedan diplomata EU na brifingu za novinare uoči samita.

Diplomata je odbacio zabrinutost da bi predlog mogao da izazove negativnu reakciju Vašingtona.

- Ne možemo reći da naš američki partner razmišlja o našim osećanjima kada donosi mere u sopstvenu korist - dodao je. Foto: Depositphotos/vlakoh

Istakao je i da je u preliminarnim razgovorima o novom predlogu bilo "veoma malo snažnog protivljenja".

Ipak, Irska, Švedska, Malta, Nemačka i Holandija ostaju oprezne, tvrde trojica diplomata EU. Budući da je za uvođenje novog poreza potrebna jednoglasna odluka svih članica, i dalje je malo verovatno da će Koština ideja biti usvojena.

Nemačka vlada će, međutim, predlog razmotriti "otvorenog uma", navodi se u internom dopisu u koji je Politiko imao uvid.

''Potrebno je razjasniti da li on može pravovremeno da obezbedi sredstva za budžet EU i tako doprinese rešavanju pitanja finansiranja'', navodi se u dokumentu.

U dopisu se takođe traži razjašnjenje "međunarodnog konteksta".

Kao predvodnik protivljenja ovom predlogu, irski premijer Mihol Martin ponovio je da se Irska snažno protivi digitalnom porezu. Prilikom dolaska na sastanak evropskih lidera izjavio je da je takav namet direktno suprotan naporima za jačanje evropske konkurentnosti.

Predlogu se protive i tehnološke lobističke grupe. Koalicija od 11 trgovinskih udruženja, među kojima su i briselske grupe CCIA Europe, DOT Europe i ITI, čiji su članovi i američki tehnološki giganti, upozorila je da su "porezi na digitalne usluge više puta izazivali pretnje protivmerama trećih zemalja".

(Srbija danas)

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