Nazvan prosto “Al”, ovaj 82-godišnjak iz države Vašington zvezda je kratkog filma “jutjubera” korisničkog imena “DijegoTrajsHard”. Al u dokumentarcu pokazuje gledaocima svoj ekološki dom koji je napravio na placu veličine 16 hektara. Objašnjava kako radi njegovo vodeničko kolo i kako je prvi put počeo da proizvodu sopstvenu energiju uz trenutni sistem 13. decembra 1996, sa tim datumom urezanim u vodenicu.

Od tada je kupio tri solarna panela koja obavljaju većinu posla.

- Većinom je to solarna energija. Vodeničko kolo je za mračne zimske noći, koristim ga možda dva-tri sata – rekao je Al, dodajući da je njegova energetska potrošnja “veoma niska”. Foto: Jutjub printskrin/DiegoTriesHard

On ima i generator u šupi u slučaju nestašice struje, ali ga retko koristi. Tokom doručka uglavnom ima uključen laptop dok sluša radio a onda, kako je rekao, ne koristi ništa do otprilike šest uveče”. Uveče voli da uključi svoj laptop da pogleda vesti. Da bi zagrejao svoju kuću i saunu, koju je napravio u pomoćnom objektu, Al ukazuje da ima gomile drveta ispred kućnog praga i to besplatno.

NJegov plac je uglavnom okružen bazgom, ali ima i kedra i drugog drveća.

- Imam 16 hektara balza dreta, padaju brže nego što mogu da ih isečem. Imam zalihe za ceo život. Nikad neću morati da posečem nijedno živo drvo – rekao je Al.

On takođe nema račune za vodu a na njegovoj zemlji nalazi se prirodni izvor. Ima cev koja ide od izvora do kuće i još jednu sprovedenu do saune. Vodovoda, naravno, nema, pa je napravio dva poljska toaleta. Foto: Jutjub printskrin/DiegoTriesHard

Što se tiče “komšija”, kako je ispričao, tu su dabrovi, kune, vidre, ribe i čaplje. Nakon 40 godina života u šumi naišao je i na američkog crnog medveda.

- Protrčao je pravo duž obale pre par godina. Bio je manji, verovatno ženka. Do sada još jedino nisam video pumu – rekao je on.

Al je takođe iz svog doma prisustvovao erupciji vulkana Sent Helens 1980. Fotografisao je stubove dima kako se dižu u vazduh i pokazao kako je šuma vremenom postala gušća – na starijim slikama vidi se razuđeno okruženje.

Iako život u divljini nije za svakoga, Al kaže da voli što živi na izolovanoj lokaciji. Jedina veza sa spoljnim svetom su mu fiksni telefon i laptop.

- Mrzim čak da odem do grada jednom nedeljno zbog namirnica, to je teško. Srećan sam ako uspem da odem do poštanskog sandučića nekoliko puta nedeljno – kaže Al.

On je na kraju odao Dijegu tajnu svoje vitalnosti u poodmaklim godinama.

- Život u prirodi – kratko je odgovorio Al, dodajući da ga pešačenje i cepanje drveta za ogrev održavaju u formi i da izlazi van bez obzira na vremenske prilike.

Dokumentarac objavljen na “Jutjubu” pre tri meseca do sada je zadobio skoro tri miliona pregleda, a mnogi korisnici su pozdravili Alovu odluku da se posveti životu u prirodi.

“Skidam kapu ovom oldtajmeru i hvala što se podelili (priču) i inspirisali toliko nas koji pokušavamo da sustignemo vaš savršeni primer. Vi ste vođa i pionir”, naveo je jedan korisnik.

