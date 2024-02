Umesto Ane, Saša Popović je pronašao adekvatnu zamenu, Dragana Kojića Kebu. Kojić je inače dobar Anin prijatelj.

Pevač je rado prihvatio poziv, pa je otkrio kako se snalazi u ulozi mentora:

- Moja draga koleginica Ana Bekuta neko vreme neće biti tu. Nas dvoje smo kompatibilni u muzičkim temama, pa je predlog bio da je ja zamenim. Vežbao sam i sa Aninim kandidatima, koliiko sam uspeo da stignem za ovih petnaestak dana. Imam favorita, ali ne bih da izdvajam nikoga. Na probama sam stvarno prijatno bio iznenađen. Mislim da sam za kratko vreme uspeo da im prenesem emociju i znanje onoliko koliko je to potrebno. Svi su mladi, od 19 go 25 godina - rekao je on.

Ističe da nije bio iznenađen kada ga je Saša pozvao:

- Nisam bio toliko iznenađen. Otkad postoji takmičenje uvek sam se odazivao pozivu. Rekao mi je "Možeš li", ja sam rekao da mogu, sve u svemu saradnja će biti dobra. Znam sve članove žirija, e sad, ukusi su različiti, ne bih o tome, ali valjda ću se snaći - rekao je on i odgovorio na pitanje kako će se snaći sa "lutajućom kamerom" i ono što bi ona mogla da uhvati:

- Sigurno neću biti Alisa u zemlji čuda, uspeću da se snađem. Nijedan momenat mi neće biti iznenađenje.

(Informer)

