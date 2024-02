- Dete ovde kad završi neku školu, zanat, odmah ga čeka neka praksa pa neki rad a ima i kredita za mlade, pa ako se dvoje uzmu mladi onda oboje imaju pravo, opisuje on i priseća se kako je jednom prilikom bio kod jednog Norvežanina koji je imao luskuznu kuću na jednom od puno ostrva koliko ih ima ta zemlja.

- Bio sam kod jednog Norvežanina koji mi je pričao da hoće da proda kuću, luksuzna lokacija s pogledom na more... Ovde u Norveškoj sve što se radi ne radi se ofrlje nego s puno razmišljanja. Kaže mi on, deca porasla, žena i ja ostali u ovolikoj kući, nije mi više potrebno, kupili smo manju gde je dosta za nas, logično, bez neke sentimentalnosti... Pitam ga, kako se ti osećaš, puno uspomena, dugo godina ste bili tu, ali razum preovladava... Što bi se reklo ovde, roditelji kad im deca stasaju za samostalni život sele se u manje, a onda im ostaju dve plate, dve penzije pa mogu da putuju - pojašnjava on i dodaje da je vikend Norvežanima važan, nedeljom se posećuju, roditelji vide decu, unuke...

Pomenuo je i kako Norvežani žive svoju starost, te objasnio da većina prvo uzima kućnu negu jer veliki broj ljudi želi da i u starosti ostane kod kuće. Kad to više ne bude moguće, idu u dom i za njih je to potpuno prirodan i normalan prelazak kao za nas iz sobe u sobu. Domova ima i privatnih i državnih, ali svi su lepo uređeni i sa nekom toplinom da podsećaju na prava obdaništa za stare gde korisnici imaju svoje celine sa kuhinjom, kupatilom...

- Oni koji mogu da žive sami, čak i oni koji su živeli u velikim i raskošnim kućama, najčešće ih u starosti prodaju i sele se u manje ili stanove u kojima nema teškog održavanja što najčešće znači čišćenje snega koji u Norveškoj pada i po nekoliko meseci pa je to za stare veliki posao oko kuće.

- Kad prodaju kuću i presele se u, recimo, stan, oni te pare stave na račun i ostave deci... Neki iz tog stana odu u dom, neki zauvek.

Šta je primetio a ne sviđa mu se

- I ovde postoji veliki broj nezadovoljstava tokom života i depresivnosti i samoubistava, ne kod naših ljudi, nego kod Norvežana. Poznajem jednu stvarno bogatu porodicu Norvežana, ljudi koji su kod kuće po celi dan. Jednostavno, čudni su i s moje tačke gledište ne umeju da se organizuju, a ljudi su koji mogu da lupe bilo koju tačku na kugli zemaljskoj i da kažu tu ću. A možda su se baš organizovali, možda je njima lepo.

