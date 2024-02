Naime, u avgustu prošle godine odjeknula je vest da je glumac dobio sina sa svojom bliskom projateljicom, ali on o sve do skoro nije želeo o tome da govori, te se nije preterano oglašavao u medijima, a isto tako se nije pojavljivao u javnosti.

Međutim, sada je gostovao u emisiji “Ekskluziv night” i sve šokirao svojom pojavom. Voditeljka je na samom početku prokomentarisala njegov novi izgled, budući da se Andrija prepolovio, a pored toga promenio je i imidž, te se ošišao na kratko.

Kuzmanović je otkrio i koliko je kilograma skinuo, tako da deluje kao da se “osušio”.

- Skinuo sam između 28 i 30 kilograma - rekao je on.

Inače, jednom prilikom otkrio je da je ovu radikalnu odluku doneo 2020.godine, ali da se sada tek vidi promena.

- Lakše idem kroz život, lakše radim, lepše mi je. Da je stres, samo bih se nagojio. Malo sam smanjio klopu i neke druge aktivnosti - rekao je glumac.

Podsetimo, glumac se prošle godine ostvario u ulozi roditelja, a iako je mesecima izbegavao da priča o ovoj temi iz privatnog života, nedavno je istakao da je roditeljstvo velika ljubav.

- Preporučio bih to svima. Mislim da je to jedna ljubav koju do sada nisi doživeo. Jesi od roditelja svojih, ali sad je vreme da mi budemo roditelji. To je prelepa stvar koja mi se desila - rekao je glumac za emisiju "Prvi red" na K1 televiziji, a potom istakao da bi voleo da bude roditelj kakvi su njegovi.

- Od mojih roditelja ne postoje bolji roditelji verujte mi. Od Jelene i Radojice ne postoje bolji roditelji. Mada tu su učestvovali i bake i deke i tetke. Imali su tu olakšavajuću okolnost. Ako budem upola roditelj kao oni biće sve okej - rekao je Andrija, a na pitanje da li mu se promenio pogled na život rekao je da jeste.

