Ova numera osvojila je srca cele planete, a pesma "Ramonda", kojom se predstavila na ovogodišnjem takmičenju za PZE, pokupila je brojne simpatije. Mnogi smatraju da je ozbiljno uzdrmala Breskvičinu poziciju.

- Rođena sam u Boru, dvadesetak kilometra od Rtanj planine, gde je zapravo naš botaničar Josif Pančić prvi na svetu pronašao primerak ramonde i ustanovio da je to endemska vrsta biljke koja je živela i pre više miliona godina. To smo sve učili i u školi, a bilo je i društveno poznato jer smo mi svi iz Timočke krajine vrlo ponosni na ramondu. Inače, tokom poslednjeg boravka u Parizu, pretprošle godine, znanje o simbolici ramonde mi je dopunila mamina prijateljica Bilja, čiji su pradedovi bili solunski borci. Pričala mi je o ramondi i meni je to bilo baš interesantno - rekla je ona za Kurir. Foto: Jutjub printskrin/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

- Ostala mi je u sećanju i kao simbol golgote naših predaka. Tada sam to zapisala kao ideju, jer je bila lepa metafora da se iskoristi u pesmi. Jednog dana sam napravila melodiju, to je ona koja se čuje u pesmi na samom početku. Zvučalo mi je filmski, podsećala me malo na filmove Tima Bartona. NJegova ostvarenja imaju taj magičan, malo uspavani momenat. Prošlo je neko vreme i onda sam se setila da spojim Ramondu sa melodijom i eto tako je nastala pesma - otkrila je mlada umetnica pre nastupa za pomenute medije, a onda je, nakon nastupa, u Grin rumu Kristina Radenković prokomentarisala pesmu.

- Evo mene sa Teya Dorom, ona je nastupala pod rednim brojem 11. Pesma "Ramonda", snažna simbolika se krije iza nje. Ona je nekako patriotska iz drugog plana, a i broj 11 ima određenu simboliku, anđeosku - rekla je Kristina.

- 11 novembar je dan primirja u I svetskom ratu i simbol je baš cvet ramonda zato što je on jedna retka, mnagična biljka. Samo kap vode joj je dovoljna da skroz uvenula opet oživi i samim ti dolazi ta simbolika. Ona je i zaštićena vrsta - rekla je umetnica, a zbog Kristininog komentara su se usijale društvene mreže. Foto: Tviter printskrin/Twitter

- Ali kako je Kristina disovala Breskvicu na kvarno: "Patriotizam iz drugog plana, malo manje usiljenog" - glasio je samo jedan od komentara koji se odmah proširio putem mreža.

