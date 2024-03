Srećni par ne krije ljubav, a Anica neretko na Instagramu objavi njihovu zajedničku fotografiju.

Mlada glumica o ljubavi sa Ristovskim retko govori, a sada je pričala na temu venčanja i ljubavi sa starijim partnerom.

Anica je na početku otkrila kako je kao mala zamišljala svoje venčanje. Foto: Printskrin/Instagram/lazar.ristovski/anicalazicofficia

- Ja nisam mnogo maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama prija da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je ona.

NJihova ljubav naišla je na brojne osude, Anica se susrela sa velikim osudama, ali je jasno i odlučno stala iza svoje ljubav. Kako kaže, negativni komentari su je još više očvrsnuli.

- Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži - rekla je ona u emisiji "Premijera".

