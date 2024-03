Pevačica Nada Topčagić pre dva dana hitno je primljena u Urgentni centar, a nakon što je dobila adekvatnu negu, Nada je danas izašla iz bolnice.

- Jako sam srećna što izlazim. Bila sam 24 sata u bolnici, bila sam jako uplašena, bila sam u Banovcima kad mi se to desilo. Odjednom me je jako zaboleo želudac, pozlilo mi je, muž me je dovezao. Mislila sam da je ovo kraj. Idem da odmaram - rekla je pevačica ispred bolnice.

Podsetimo, Nada Topčagić pre dva dana je hitno primljena u Urgentni centar, a njen suprug Zlatko, koji ju je odvezao u bolnicu. Foto: ATA images

- Ogromna frka se digla. Dobro je Nada, svesna je, bilo joj je loše sinoć i odvezao sam je u bolnicu - rekao je Nadin suprug i dodao:

- Lekari su rekli da mora da ostane kako bi joj uradili dodatne preglede.

- Nije životno ugrožena. Imala je i pre probleme sa stomakom, ali to nije rešavala i sada je došlo na naplatu - dodao je on.

Inače, Nada Topčagić već decenijama uživa u skladnom braku sa suprugom Zlatkom Đorđevićem. Osim što su njih dvoje životni saputnici, pevačici je suprug velika podrška i u karijeri. Oni iz braka imaju sina Mikicu i unuke, a kako godine prolaze oni sve češće beže iz grada u svoju vikendicu na Tari.

