Dragana je nedavno otkrila detalje koji se tiču njene i Tonijeve ljubavi i početka njihovog braka.

- Mnogo sam rizikovala. Odlučila sam te daleke 2000. godine da odem iz svoje zemlje i udam se za čoveka koji nije iz Srbije. Toni je poreklom Bosanac katoličke veroispovesti. Bilo je rizično, jer se tada još nisu smirile strasti na ovim prostorima - započela je Dragana i dodala:

- Smatrala sam da sam sve uradila u karijeri što sam sebi zadala. Imala sam 32 godine kada sam se udala i bila svesna da mi život bez porodice ne znači ništa. Bila sam potpuno spremna da se nikad ne vratim na scenu – iskrena je Dragana, a potom je ispričala još neke detalje o ljubavi sa Tonijem: Foto: ATA images

- To nije bila stvar klasične ljubavi, već stvar želje za decom, vapila sam za porodicom. U meni je bila ogromna praznina. Bilo mi je bitno to što Toni nije iz mog posla. Nisam skoro ništa znala o njemu, ali dopalo mi se kako razmišlja. Više mi se dopao kao čovek, ne mogu čak reći ni da sam se najstrašnije zaljubila. Želela sam nešto normalno u svom životu. Da se vratim na ono što sam imala pre svega ovoga, pre te petnaeste godine kada sam snimila ploču, kada sam bila jedna obična Dragana... A to sam mogla da budem samo van naših prostora - zaključila je Dragana, preneo je magazin "Hello".

