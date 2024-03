Ser Dejvid DŽejson (83) nedavno je priznao da bi voleo da ponovi svoju ulogu Dereka 'Del Boja' Trotera poslednji put, ali zna da to nije ostvarivo posle smrti tvorca serije, DŽona Salivana.

Ali nije samo DŽonova smrt ono što sprečava da "Mućke" ponovo krase naše TV ekrane. Ser Dejvid i njegov bivši kolega, Nikolas Lindherst (62), nisu više baš najbolji prijatelji ovih dana. NJih dvojica više ne razgovaraju, iako su nekada imali blisku vezu, piše britanski Miror.

Ser Dejvid i Nikolas, obojica najpoznatiji po tome što su igrali braću trgovaca, Del Boja i Rodnija Trotera, izgubili su kontakt nakon što su zajedno glumili Trotere u okviru jednokratnog humanitarnog specijala, 2014. godine i od tada su im odnosi "zahladneli". Foto: Jutjub printskrin/Only Fools & Horses Appreciation Society

Ali problemi između dvojice glumaca su verovatno počeli mnogo pre 2014. godine, jer je Sir Dejvid prethodno priznao da je „svađa“ između njega i Nikolasa na setu ljutila producenta "Mućki" još 1980-ih!

Govoreći 1989, Dejvid se prisećao: "Jednog dana, Nik i ja smo bili u našem veoma malom karavanu na lokaciji. Svima nam je bilo dosta jer se ništa nije dešavalo pa smo rekli 'zašto ne napravimo veliku svađu i možeš da izjuriš i kažeš da odlaziš, a ja mogu da viknem da se više nikada ne vraćaš."

Foto: Profimedia

Nastavio je: „Nikad ne želim da radim sa tobom. Cela ekipa se ukočila. Prošlo je pet minuta, a producent i reditelj su došli da me vide i tresli su se u čizmama. Pitali su šta se dešava, a ja sam im rekao da idem da vidim Nika. Kada su stigli do njega, nisam više mogao da se suzdržim i urlao sam od smeha. Prešli su od bele do ljubičaste boje u licima. Mislim da producent nije bio mnogo impresioniran."

Dok je njihova "svađa" kasnih osamdesetih bila inscenirana, bliska veza ser Dejvida i Nikolasa se pogoršavala tokom godina – uprkos tome što je par prethodno priznao da su bliski prijatelji daleko od seta "Mućki". Sir Dejvid je jednom u intervjuu rekao: "Nisi mogao imati boljeg partnera od Nika. Toliko smo se svideli i poštovali jedno drugo, bili smo istinski dobri prijatelji." Foto: Profimedia

Isto tako, Nikolas je rekao za Red Karpet NJuz 2017: "Imali smo veoma sličnu radnu etiku i etos – da smo želeli da damo sve od sebe što je pre moguće. Nije vam trebalo mnogo da snimite epizodu [...] Mi nismo imali mnogo vremena da uvežbavamo, pa smo morali da čuvamo jedni druge."

Međutim, do 2022. godine stvari su se očigledno promenile. Sir Dejvid je u jednom intervjuu priznao da on i Nikolas više ne razgovaraju, priznajući: "On je, kako da kažem, mnogo više tajanstveniji, možda, nego što je bio. Tako da, nažalost, ne viđamo se koliko bih želeo. Ali tako stvari ponekad funkcionišu."

Veruje se, takođe, da Nikolas nije želeo da bude u centru pažnje nakon što je njegov 20-godišnji sin Arči iznenada preminuo 2020. Arči je tragično preminuo od krvarenja u mozgu izazvanog akutnom limfoblastnom leukemijom. Sir Dejvid je priznao da je tužan što više ne rade seriju zajedno. Objasnio je: "Strašno mi nedostaje. Nije bilo kao da idem na posao. Trebalo je da se zabavim sa tvojim drugovima. Voleli smo se."

