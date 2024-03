Jedna od njegovih neostvarenih želja bila je da ima luksuzni hotel u Beogradu u kom bi mogao da naseli sirotinju i stara lica. Ova neobična i plemenita ideja svedoči o Vlastinom velikom humanitarnom duhu i želji da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

- U Beogradu ima mnogo luksuznih hotela. Meni je želja da imam jedan takav hotel. Tu bih naselio sirotinju. To već liči malo na politiku, ali zamislite dole za najstarije koji se slabo kreću, pa onda idemo po spratovima... Za sirotinju, za stara lica, za one koji nemaju gde. Ja bih takav hotel. Hotel za ljude koji traže utehu - rekao je svojevremno Vlasta za "Blic". Foto: V.Danilov

LJubav je uvek bila centralna tema u životu ovog velikog umetnika. Za njega, ljubav je bila jedinstvena i važnija od svega. Odbacivao je mržnju kao nešto što truje ljude i naglašavao važnost ljubavi u međuljudskim odnosima. Foto: N.Fifić

Vlasta Velisavljević je prošao kroz teške životne periode, uključujući i borbu za preživljavanje tokom Drugog svetskog rata, kada je bio u nacističkom logoru Dortmund Herde. Ipak, uspeo je da pobegne i vrati se u Beograd, gde je nastavio da gradi svoju karijeru kao glumac.

- Uvek i samo ljubav. Nikada mržnja. To ne valja. Mržnja truje ljude. Ne samo sebe već i okolinu. To nije dobro. LJubav je jedinstvena. Kada se dvoje vole, to je ljubav. Jedino ako nemate briga. Imate ljudi koji nemaju para, nemaju šta da jedu, pa im je važnije to šta će pojesti nego ljubav. A kada govorimo o muško-ženskim odnosima, to dođe na kraju kada se sve sredi - rekao je svojevremeno čuveni glumac.

(Espreso)

