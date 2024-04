Stars

Harisu i Melini izrečena hitna mera

Izvor: Nportal 10:18

PEVAČ Haris DŽinović je pozvao policiju i rekao da mu se u kući nalazi bivša supruga Melina i da ju je zamolio da izađe da ne bi došlo do problema, ali da je ona to odbila, te je on bio prinuđen da ih pozove da reaguju.