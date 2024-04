Juče je obeležen 100. rođendan velikog glumca i komičara Miodraga Petrovića Čkalje.

Tim povodom velikani našeg glumišta govorili su o njemu. Jedna od zvanica ovog događaja bila je i čuvena Jelisaveta Seka Sablić. Uvažena glumica je u razgovoru sa domaćim medijima prokomentarisala trenutnu situaciju na glumačkoj sceni, ali i neke aktuelne trendove.

Seka je otkrila kakva atmosfera vlada danas iza pozorišnih kulisa i prisetila se kako je to bilo nekada. Foto: N. Fifić

- Vreme se promenilo drastično, otišlo je unazad. Unazad, pa još gore tako da samim tim sve se menja, svi segmenti društva, tako i gluma. Druženje je pre bilo deo posla. Kao što je bife "Ateljea 212" postojao sa puno poštovanja prema svome poslu i sa ljubavlju jedni za druge i "Srpska kafana", kao što je postojala nekada za glumce danas ih više nema. Ni posle predstave, u glavnom niko ne sedi - počela je glumica za "Svetski radio".

Seka se dotakla i tematike današnjih ostvarenja, te objasnila zašto na našem tržištu na neki način manjka komičnog sadržaja.

Foto: V. Danilov

- Talenat mora da se neguje, imamo divnu generaciju relativno mladih ljudi koji su komičari, fenomenalni. Mnogo njih je nažalost i preminulo, nema Marinka Madžgalja ni Laneta Gutovića velikana našeg glumišta - rekla je Sablićeva, te prokomentarisala da li je mlađim generacijama važnija zarada ili saradnja s kolegama - dodaje ona.

- Ja retko sada potpisujem ugovore, ali pre će biti da je mojoj generaciji važnije ko je pored mene u kadru nego ovim klincima. Oni su svi isti, produkcija je takva, velika, a talenat retko možeš da izdvojiš. Prvo nema ko da ga primeti, pre su postojale dramske, humoristične, književne redakcije koje su to negovale - navodi Seka. Foto: reprint TV Novosti

NJene replike iz legendarne serije "LJubav, navika i panika", česta su inspiracija mladim ljudima na Tiktoku i Instagramu, te neretko možemo videti mlade ljude koji oponašaju njenu gestikulaciju i način izražavanja baš kao u seriji. Međutim, sudeći po Sekinoj reakciji, njoj se to baš i ne dopada.

- Jadno. Ja nemam društvene mreže, ali su mi slali klipove, to je bilo baš tužno. Nemojte to raditi, vi ste originalni, samo razmišljajte. Snimite tu osobu u vama, mada ako ste talentovani ona je već snimljena. Možete da uzmete tekst, situaciju ili imitaciju to pozdravljam - zaključila je glumica.

