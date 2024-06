Sportska novinarka Svetlana Danilović i legendarni košarkaš Predrag Danilović, upoznali su se na košarkaškoj utakmici 1987. godine kada su imali 16 godina, a iz njihovog prijateljstva rodila se ljubav. Plod iste, jesu troje dece, ćerke Sonja i Olga, kao i sin Vuk i na sve njih preneli su ljubav prema sportu.

- Sebe nikada nisam doživljavala kao osobu kojoj će glavna titula u životu biti to što je nečija žena! Imam ja svoje ime i prezime - rekla je Svetlana jednom prilikom, a prenela "Lepa i srećna" i otkrila kako je to biti u braku sa profesionalnim sportistom:

- On je imao ozbiljne obaveze i sve je bilo podređeno njima. Nisam mogla da kažem: ‘Ajde, nemoj na trening, idemo večeras da šetamo. Život sportiste i njegove porodice podređen je treninzima i utakmicama. To je teško, a opet lepo je što je on bio toliko uspešan da je stalno pobeđivao sa klubom i reprezentacijom.

Otkrila je i kako se izrodila velika ljubav.

- Bilo je to neko drugo vreme, nije bilo mobilnih telefona i društvenih mreža. Trebalo je sakupiti hrabrosti i pozvati na centralni fiksni telefon koji je stajao u hodniku, pa se predstaviti i pitati da li može da razgovara sa Svetlanom. Pa, prvo pričati sa mamom, tatom… Svi bi se izređali dok dođem do slušalice.

Svetlana je sport pratila iz nekog drugog ugla, novinarskog.

- Novinarstvo me je uvek privlačilo, a kao zanimanje povezano je sa Filološkim fakultetom.

Ona je studirala skandinavske jezike, ali ju je kasnije privukao svet novinarstva.

- Moja drugarica pisala je za Sportski žurnal i predložila mi je, pošto smo tada živeli u inostranstvu, da šaljem neke interesantne reportaže jer u to vreme oni nisu imali prilike da putuju. Meni se to dopalo, a po povratku u Beograd počela sam da radim na televiziji.

Tokom Olgine karijere, Svetlana je često uz nju na putovanjima i turnirima, a retki su momenti kada je sa članovima porodice izlazila pred kamere. Ipak, jednom prilikom desilo se da je intervjuisala supruga, pa mu se obraćala sa "Vi". Da podsetimo, Olgina sestra se bavi odbojkom, dok je brat uplovio u košarkaške vode.

