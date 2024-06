Svetlana Ceca Ražnatović, bila je mentorka pobednici u ovogodišnjoj sezoni mutičkog takmičenja "Zvezde Granda", Šejli Zonić, koja je poreklom iz Bosne i Hercegovine, a muzički se obrazovala u Sarajevu.

Upravo ova činjenica izazvala je mnogobrojne komentare korisnika društvenih mreža, koji smatraju da je ovo pravi trenutak da Ceca zapeva u Bosni i Hercegovini, a najpre u Sarajevu.

"Da li je to konačno došao momenat da Ceca zapeva u Sarajevu?", "Kad počinje prodaja Cecinih karata za sarajevsku Zetru?", "Oo, da li čemo konačno dočekati Cecu u Sarajevu?" - pisali su na društvenoj mreži Iks. Foto: Tviter printskrin

Ceca je dugo na "crnoj listi" u Bosni, a decenijama nije održala nijedan koncert, iako tamo ima mnogo fanova. Poslednji put je bila na meti tamošnjih medija kada je Aleksandra Prijović održala koncert u sarajevskoj Zetri i kada je reklama za njen koncert u Istočnom Sarajevu izazvala pravi haos u gradu na Miljacki. Lokalni mediji su istakli da se Cecin lik "ukazao" u hali i da je ovo prvi put da se u Sarajevu pojavila reklama za njen koncert, nazvavši je suprugom "ozloglašenog Željka Ražnatovića Arkana".

Da nema ništa protiv Bošnjaka, dokaz su Cecine izjave tokom takmičenja o njenoj pulenki, Šejli Zonić, ali i o brojnim drugim kandidatima iz Bosne i Hercegovine. Foto: ATA images/A. Ahel

- Jako mi je bilo teško to da je Šejla proživljavala to u momentu kada treba da raste, da blista. Devojka ni kriva, ni dužna, vanserijski talenat koja je meni jednostavno pripala. Igrom slučaja, tragedijom ratnih dešavanja, svega toga i politike koja je umešana u sve to, u naše živote. To dete je bilo izloženo jako prljavim stvarima, dogovorile smo se da ćutimo obe. Ja sam mogla da pokrenem kampanju, da je branim, ali smo ćutale obe. Rekla sam joj: "Šejla, ono što ti je Bog dao, to ne može niko da ospori, a Boga nikada niko pobedio nije". LJudi dobre volje i zdravog razuma, oni će se uvek ponašati onako kako im srce govori, a ne kako im neko puni glavu. To je ružno, sramotno. Kažem da je Božija pravda pobedila, kako treba, tako se i desilo - rekla je Ceca ranije za "Kurir". Foto: ATA images/A. Ahel

U medijima se danima spekulisalo da li će Ceca otići na pobednički koncert u Tuzlu ukoliko Šejla odnese pobedu u "Zvezdama Granda", a folk diva je te komentare okarakterisala kao zlonamerne. Foto: ATA images/M. M.

- Večeras se sve ovo izdešavalo kako se izdešavalo, nije da se nije očekivalo da se ne lažemo. Sada ćemo da vidimo, da se dogovaramo šta ćemo. Da li će biti koncert u Tuzli ili neće, to je najmanje bitno. Najbitnije je da ta devojka, mlada žena napravi karijeru, da dobije pravu pesmu. Bosna je odradila svoje, region je odradio svoje, nagradio je po pravdi njih dvoje i tako treba zaista da bude, svaka čast svima, ne želim nikoga da uvredim, to mi nije namera. Ali, ako pričamo pošteno, to dvoje ljudi su zaista zaslužili da budu broj jedan i broj dva. Drago mi je da publika ima sluha, da čuje i da zna šta valja. Srećna sam, ovo je Božija pravda, apsolutno - kazala je folk diva nedavno za Grand.

(Kurir)

BONUS VIDEO: