Majka četvoro dece branila je odluku da svom sinu da ime Lucifer jer su je ljudi na mrežama opasno napali.

Roni Lili, 27, i njen partner Bred dočekali su malog Lucifera Ešlija 20. januara ove godine i smatraju da je to "prilično kul" izbor - ali ne slažu se svi. Par iz Birmingema odlučio se za ime kada je Roni bila trudna 16 nedelja, nakon što su bili inspirisani Netflixovom serijom Lucifer.

Iako je morala da se suoči sa žestokom reakcijom, Roni, koju nije interesovalo nijedno drugo ime za dete tokom trudnoće kaže da kontroverzno ime pristaje njenom detetu kao rukavica. Uprkos tome što ima iznenađujuće slatko značenje - "nosač svetlosti" ili "Jutarnja" - ime Lucifer se češće povezuje sa njegovim najpoznatijim nosiocem - đavolom.

Ovo ime je zakonom zabranjeno u nekim zemljama

Zaista, ovo ime je toliko vređano da je zapravo zabranjeno u nekim zemljama. I iako je to savršeno legalno u Velikoj Britaniji, Roni i Bred su morali da se bore sa nekim prilično vatrenim reakcijama...

- Našem drugom sinu smo dali ime Lucifer. Trolovi su mi rekli da je to nezakonito, ali mi ga volimo. Tako smo blagoslovljeni što imamo dva dečaka i dve devojčice i to u redosledu dečak, devojčica, dečak, devojčica. Imali smo dogovor da ja imam poslednju reč o imenima naše ćerke i Bred je mogao da izabere imena za našeg sina. Kada sam bila trudna, on je upravo završio gledanje serije "Lucifer" i oboje smo se složili da je to prilično kul ime. Naravno, svesni smo određene konotacije, ali nismo religiozni - rekla je Roni za Mirror.

Par su takođe ponosni roditelji Luciferove starije braće i sestara: Lola, Linkoln i Lajlak. Kažu da je ovo bila daleko od odluke u poslednjem trenutku i da im se "oboma dopalo od početka i još uvek ga vole". Nisu se svi rođaci osećali isto...

(Srećna)

BONUS VIDEO: