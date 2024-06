Naša proslavljena teniserka, i za mnoge jedna od najlepših Srpkinja, u skladnom je braku sa nemačkim fudbalerom i bivšim kapitenom reprezentacije, a trude se da svoju intimu čuvaju od očiju javnosti. Kada su se 2016. godine venčali, u nemačkoj štampi su se odmah pojavili i navodni detalji iz predbračnog ugovora Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera.

Švajnštajger (39) i njegova tri godine mlađa supruga su pre venčanja potpisali ugovor u kom svako zadržava imovinu stečenu pre braka. Tako se srpska teniserka osigurala da ne ostane bez desetak miliona evra koje je tad imala na svom računu, dok je fudbaler veći deo svoje zarade uložio u nekretnine.

Posle razgovora sa roditeljima Ana je donela odluku da je to najbolje rešenje, a Bastijan nije imao ništa protiv, prenele su "Novosti". "Sve je do detalja razrađeno na više od deset stranica ugovora. Ana ima doživotni ugovor s Adidasom, prema kojem će zaraditi više od sto miliona evra, a i to je osigurano ovim ugovorom", rekao je medijima prijatelj para, a prenosi "buka".

Odvojeni bankovni računi

Interesantno je da su njih dvoje, pre svega, iako su u braku, odlučili da imaju odvojene bankovne račune. "NJih dvoje ulaze u brak, ali to ne znači da će spajati račune. Advokati su Bastijana savetovali da svako od njih ima svoj račun", ispričao je izvor za Blic. Foto: Tanjug/AP

Aneks za naslednike

Nemački zakoni nalažu da njihovi predbračni ugovori budu sastavljeni u sitne detalje, pa se i pre venčanja napravio plan za naslednike bez obzira na to koliko ih bude. "Onog trenutka kada postanu roditelji, menjaju se određene tačke ugovora i to je već predviđeno pripremljenim aneksom. Naravno da će tada raspodela finansija biti drugačija u odnosu na sadašnji trenutak kada njih dvoje nemaju dece", objasnio je ranije izvor Blica.

- Ana i Bastijan su potpisali predbračni ugovor. Posle razgovora sa roditeljima Ana je donela odluku da je to najbolje rešenje, a Bastijan nije imao ništa protiv - rekao je za "Pink" izvor blizak poznatoj teniserki i dodao: "NJima novac nikada nije bio važan, tako da ovaj papir neće uticati na njihove odnose. Ugovor je potpisan nekoliko dana pre njihovog odlaska u Veneciju."

Slavni par ima tri sina, Luku (6) i Leona (7) a prošle godine su sve iznenadili vešću da je na svet stigao i treći naslednik. Foto: Profimedia

