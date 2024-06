- Ne postoji niko sa kim sam u svađi. Samo sa Miroslavom Ilićem ne pričam već 23 godine. Nikada se nisam ni sreo sa njim. Jednostavno, on je prekinuo komunikaciju sa mnom još 2000. godine – rekao je nedavno Saša Popović.

Miroslav Ilić ne krije da je uspešna saradnja, koju su imali pod okriljem Rake Đokića, prekinuta na njegovu inicijativu, a sada je po prvi put ispričao kako je do toga došlo.

- Sa Rakom Đokićem sam sjajno sarađivao šest godina, do 1986. Ne znam, možda će zvučati prepotentno, ali neka mi neko nabroji pevače koji su imali šest uzastopnih uspešnih jugoslovenskih turneja – kazao je Miroslav Ilić. Foto: ATA images

Iako ga je, priznao je, beogradska čaršija ogovarala što je za menadžera izabrao Raku, on se nije obazirao.

- Meni je uvek bio važniji sadržaj, nego forma. Svidela mi se njegova energija, upornost, kreativnost. U njemu sam prepoznao čoveka kome mogu da poverim karijeru.

Dopalo mu se i, kako je naveo, Rakina otvorenost u komunikaciji. Foto: R. Radetić, ATA images

- Jednog dana me je pitao da li bi mi smetalo da proširimo saradnju na Slatki greh. Ako kažem – ne, on će se složiti. Pristao sam bez problema. Za mene je to bio izazov. Zanimalo me je kako će izgledati spoj popularnog izvođača koji nosi mirnu eleganciju i cirkusa. Međutim, taj cirkus je vremenom prerastao u jednu nenormalnu ambiciju koja se meni nije sviđala – priznao je “slavuj iz Mrčajevaca”.

- Neću da ulazim u detalje, ali mogu reći da je moje nezadovoljstvo eksplodiralo kada sam shvatio da je u osnovi priče alavost prema novcu. Ja to nikada nisam želeo. Hteo sam samo da budem uspešan pevač i ravnopravan kolega sa svima. Foto: ATA images

Iz cele priče je, kako kaže, izašao na pomalo ružan način, budući da je u to vreme imao problem sa alkoholom.

Na konstataciju voditelja Voje Nedeljkovića da Saša Popović o njemu uvek govori lepo, Miroslav Ilić je odgovorio:

- Iskreno, Saša Popović ima manje veze sa onim što se desilo nego njegova u to vreme životna saputnica - rekao je Ilić gostujući na televiziji Una.

