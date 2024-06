Nedavno je Dragana iznenadila sve kada je javno čestitala udaju Cecinoj ćerki, Anastasiji.

- Sve najlepše od srca - napisala je Dragana i stavila emotikon srca, a mreže su se odmah usijale. FOTO: Printskrin Instagram /raznatovicanastasija

Ceca je sada prokomentarisala Draganin gest.

- Bilo mi je jako drago, to je stvarno lep gest i samo lud čovek u tome može da vidi nešto loše. Naprotiv, Bogu hvala tako i treba i to su neke lepe stvari. Žena je čestitala nešto što je lepo i što je bitno za moju porodicu i hvala joj puno - rekla je Ceca za "Telegraf". Foto: ATA images/A. Ahel

Ceca o razvodu Dragane Mirković i Tonija

Foto: ATA images

Dragana Mirković nedavno je otkrila da se razvodi od Tonija Bijelića nakon 24 godine, a Ceca je javno govorila o tome.

- To stvarno ne mogu da komentarišem, ja niti znam šta se dešava u nečijem životu, niti me to zanima. U svakom slučaju uvek je pretužno kad jedna porodica rastura. Nikome to ne želim i niko normalan to ne želi nekome. Naravno da sam uz koleginicu - rekla je Ceca za "Blic".