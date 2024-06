Naravno, ni najveći teniser u istoriji, Novak Đoković, nije propustio taj duel.

Nole je trenutno u Crnoj Gori, a u svom stanu, on je gledao fudbal u društvu starih prijatelja, dečaka Miloša Bogdanovića (15) i njegovog brata Milana. Na nogama, kako drugačije kada je u pitanju takva drama i kada Luka Jović postavlja konačnih 1:1 u petom minutu nadoknade, odnosno poslednjim sekundama meča.

Miloš je postao jedan od simbola litija u Crnoj Gori, znaju ga i kao "đedovog malog Bokelja" zbog povezanosti sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem Radovićem. Za njega je postala normalna stvar da druguje sa Đokovićem. LJudi bi rekli - velika čast, a sam Nole kaže da je to zapravo velika čast za njega. Foto: Privatna arhiva

Sada je već stara anegdota da, iako obično svi prvi prepoznaju Noleta, u Miloševom slučaju to nije tako. Kada se prvi put sreo sa dečakom iz Herceg Novog, teniski velikan ga je upitao da li on taj koji je recitovao "Prkosnu pesmu".

- Upoznali smo se tako što je on mene prepoznao, pitao me je da li sam ja dečak koji je recitovao "Prkosnu pesmu". Rekao sam da jesam i onda me je on upoznao sa svim članovima tima i porodicom. Od tada je nastalo prijateljstvo - izjavio je ranije Miloš i dodao:

- Ja sam s Novakom, mogu slobodno da kažem veliki prijatelj, kao i sa njegovim sinom Stefanom. Upoznali smo se pre nekoliko godina kada je prvi put došao kod nas u Herceg Novi. Od tada, kad god dođe, uvek se vidimo, igram se s njegovim sinom.

Bogdanović je svestran, pored pisanja pesama i recitovanja, pevanja, držanja zdravica, igranja folklora, on se bavi i fudbalom, svira gitaru.

Nedavno je osvojio prvo mesto u recitovanju na Međunarodnom poetskom konkursu "Čika Jova Zmaj srpskoj i ruskoj deci" u Sankt Peterburgu.

Da podsetimo, Miloš Bogdanović je imao priliku da ugosti Novaka i pre godinu dana, popriča sa njim i otkrije kako je to biti - Novak Đoković. Dečak je i objavio te fotografije uz poruku za Novaka - da mu je čast što je baš iz njegovog doma krenuo u osvajanje US opena.

- Hvala ti što si baš iz mog doma krenuo u osvajanje trofeja. Oni koji nisu imali priliku da sa tobom razgovaraju ne znaju koliko si dobar čovek. Zaslužio si sve najbolje. Dolaskom u moj skromni dom pokazao si da me poštuješ kao svoju braću, ja to nikada neću zloupotrebiti ili ne daj Bože pogaziti....Jer ti si meni malom dao vetar u leđa i poštovanje,a ja nisam to zasližio. Čudni su putevi Gospodnji. Idemo u nove pobede. Nole, brate moj, volim te.

