Posle velikog debija u filmu "Mi nismo anđeli 2" glumica je započela snimanje serije u kojoj je igrala zajedno sa Sekom Sablić, Nikolom Simićem, Marijom Karan, Nadom Macanković, LJiljanom Stjepanović i drugim velikim imenima. Iako se s velikom radošću seća ovog perioda snimanja serije "LJubav, navika, panika".

Mirka je otkrila šta u njoj pri pomisli na ovu seriju budi negativne uspomene.

- Sada kad vidim sendviče, odmah me asociraju na seriju jer su nam ih stalno donosili tokom snimanja na setu. Smučili su mi se i od tada ih više ne jedem - priznala je poznata glumica. Foto: ATA images

Mirka se prisetila mnogih anegdota sa snimanja sada već kultne serije, a jedna od njih je i ta da joj je Nikola Simić stalno pevao jednu pesmu. To joj je, kaže, išlo na nerve!

- Ako sam nešto u životu mrzela, bila je to pesma "Mirka" Đorđa Balaševića. Roditelji su mi je stalno pevali kada sam bila mala i zadirkivali me. Zbog toga je uopšte nisam volela. Nikoli je ta pesma bila baš simpatična i kada smo počeli da snimamo seriju, svaki dan kada bih došla na set on bi počeo da pevuši refren: "Mirka, ljubavi jedina moja ti." Zbog njega sam je zavolela i uvek kad je čujem podseti me na njega - ispričala je jednom prilikom Mirka za Informer.

