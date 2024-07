Zagrebački novinari proverili su znaju li Hrvati značenje srpskih reči, a neki od pokušaja bi vas mogli i nasmejati.

Prva reč bila je pirinač, što na hrvatskom jeziku znači "riža" (a ta reč se koristi i u Srbiji).

"Žljevka (vrsta kolača). Izmislio sam to, nemam pojma što to znači", rekao je prvi prolaznik. "Prašina bih ja rekao", brzo je odgovorio drugi prolaznik, jednako netačno. Još neki od netačnih odgovora bili su otirač i pire.

Leblebija bi mogla biti karoserija

Šta je leblebija, bilo je sledeće pitanje. Leblebija se na hrvatskom kaže - "slanutak".

"Leblebija bi mogla biti karoserija", bio je jedan od pokušaja. "Biblija, knjiga, neka osoba", pokušali su neki. "Nikad neću pogoditi", uz smeh je poručio jedan od prolaznika. Nekima je bilo teško i da izgovore reč pa je leblebija postala leberbija. "Kolač, je l' da?!", bio rekao je jedan entuzijasta, ali pogrešno.

Treća reč za pogađanje bila je brushalter, što u prevodu znači grudnjak. Neki od pokušaja bili su brusilica i brus papir. Ponuđena im je mala pomoć, a to je da ga nose žene, a odgovor na to bio je: "A mislim, danas svi sve nose, ne pomaže mi to baš".

Ćebe je nešto mlado

Još jedna reč za pogađanje bila je mermer, ili na hrvatskom - mramor. Mermer je tako postalo nevreme, "kad je netko ljut" i sastojak.

Pogađali su i reč ćebe (deka na hrvatskom). "To je nešto mlado", jedan je od neuspelih pokušaja. I poslednja reč za pogađanje bila je obdanište, za šta Hrvati kažu vrtić. Obdanište je tako postalo "mesto za seks" i "mesto za spavanje".

(Index.hr)

BONUS VIDEO: