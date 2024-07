Sednici su prisustvovali predsednik Upravnog odbora Branislav Klanšček, zamenik predsednika Miroslav M. Nikolić, Brako Radun, Filip Rodić, Predrag Azdejković, Nenad Janković i prof. dr. Milivoje Pavlović.

Foto: ATA images/A. Ahel

Oni su razmatrali dnevni red koji se sastojao od osam stavki, a upravo osma stavka "Razno" ticala se voditeljke Dragane Kosjerine.

U tački broj tri se navodi izveštaj predsednika Upravnog odbora Branislava Klanščeka koji je izneo izveštaj o strukturi sredstava utrošenih na proizvodnju programa i naveo da se iz tog izveštaja vidi koliko je novca utrošeno za programski sadržaj televizije, izvršne produkcije, licence.. nakon čega je otkriveno i šta je Branislav Klanšček video kao sporno kada je njihova zaposlena u pitanju. Foto: Antonio Ahel/ATA images

"Na kraju izveštaja, predsednik Upravnog odbora Branislav Klanšček je rekao da ga je obavestio predsednik Programskog saveta da je na sednici Saveta pod tačkom ‘Razno’ bilo reči, a da se i on saglasio i da smatra da je prikazivanje svadbe Dragane Kosjerine u okviru emisije ‘Jedan dobar dan’, kao i objavljivanje svadbe, slika na sajtu RTS-a, hvatanje bidermajera itd. za žutu štampu, da nije za RTS. Da smatra da je to zloupotreba javnog prostora i da to svakako nije javni interes građana. Rekao je da je tim povodom razgovarao sa glavnim i odgovornim urednikom Informativnog programa, koji mu je rekao da on to nije dozvolio", piše u zapisniku koji je objavljen na sajtu RTS.

