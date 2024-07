Teniser je nekoliko dana proveo u Crnoj Gori odakle je otputovao u Francusku, na Olimpijske igre.

Vreme je na crnogorskom primorju proveo sa porodicom, a Noletov otac Srđan zapažen je u društvu pilota Nikole Ivanovića, suprugom pevačice Nevene Božović.

Prema navođenju medija, Đokovići su bili smešteni u hotelu koji je vlasništvu Nikole i Nevene, ali to nije iznenađenje jer su dugi niz godina prijatelji.

Novakovo i Nikolino prijateljstvo datira još iz davnih dana, a to se kasnije prenelo i na članove njegove porodice, te se uvek svi rado vraćaju kod Ivanovića.

Inače, Nikola u centru Budve poseduje hotel u kom čak i on živi sa suprugom Nevenom i ćerkicom Ankom, u kojem su više puta ugostili našeg tenisera.

- Novak i Nikola su drugari iz detinjstva, malo je poznato da su veoma bliski. Iako se retko viđaju, njih dvojica su ranije dosta izlazili, putovali i družili se, a sada je bilo logično da će Đoković odsesti kod njega - ispričao je izvor ranije.

Pevačica je jednom govorila o teniseru:

- Uvek reagujem kada čujem da je pobedio. Navikao nas je na to. Svi treba da budemo ponosni na našeg čoveka koji piše svetsku istoriju. Mnogo znači što nas neko na taj način predstavlja. Uvek se odazovem pozivu porodice šta god da je u pitanju. Oduševljava me njegova skromnost i u ponašanju sa ljudima, to je odlika velikih ljudi - istakla je pevačica.

