Kada je glumac saopštio da je u vezi sa 28 godina mlađom devojkom javnost je ostala u šoku. Sada se javila izvesna V.S i demantovala da je sa njom prevario suprugu Milicu sa kojom je bio dugo godina u braku.

Branko je bio gost jedne emisije, pa je izneo detalje:

- Razveo sam se zbog druge žene. Tu sam ja malo zaglibio, pravio sam greške. Neverstvo je bilo razlog razvoda, moja deca su teško podnela to. Moja devojka je mlađa od mene 28 godina, ali zabrljao sam i tu, tako da je bolje da o tome ne pričam. Foto: TV Pink printsrin

Sada je V.S iznela sasvim drugačiju priču:

- Branko je otkrio detalje iz privatnog života i nemam ništa protiv, ali želim da se oglasim povodom laži i neistine što se tiče mene i našeg odnosa. Rekao je da je svoju suprugu prevario sa mnom, međutim to nije istina. Pre mene je imao puno ljubavnih afera za koje je njegova supruga znala. On i ja se znamo pre naše veze sedam godina, među nama nije bilo ništa. Bili smo prijatelji i poznanici, nije mi padalo na pamet da imam bilo šta sa njim. Bio mi je drag, kao i mnogima od nas. Kada se Branko razboleo u novembru 2017. i kada sam doputovala za Beograd, počinje naša priča. NJegova bolest i njegovo stanje je uticalo na mene kao na njegovog prijatelja. Bio je uporan da se nešto između nas desi. Moram biti iskrena, stupila sam u vezu sa njim iz sažaljenja - rekla je V.S. i nastavila:

- Međutim, kada je imao treću operaciju upoznala sam njegovu drugu stranu. Non-stop mi je pisao i zvao, govorio mi je da će umreti ako ne bude sa mnom u vezi. Operisao se na Svetog Stefana, tog dana sam upalila tamjan i molila se da on preživi. Letela sam iz Frankfurta za Beograd da ga obiđem. Sećam se da mi je govorio da ga ni sin po dva dana ne zove i ne dolazi, da ga obiđem, da mu samo prija moja energija. Tako je sve krenulo -navela je V.S. i istakla da je njen bivši partner ispao nečovek:

- Babović je ispao nečovek jer me molio da ga ne ostavljam dok ne sredi stvari kući...Nazvala sam njegovu suprugu Milicu i razgovarala sa njom, ona mi je rekla da on govori da ga uznemiravam, uhodim, da me je prijavio policiji, što apsolutno nije istina. Potvrdila mi je da između nje i njega nema ništa. Čak mi je rekla da će dati muštuluk prvoj koja ga odvede od nje. Foto: TV Pink printsrin

V. S. se na kraju osvrnula i na još jedan Brankov navod:

- Istakao je da sam 28 godina mlađa od njega i to želim da demantujem, mlada sam od njega 24 godine - rekla je V.S. i istakla:

- Hteo je preko mene da spere celu svoju prošlost a to mu ne mogu dozvoliti. Tu emisiju su gledali moja porodica, kumovi, prijatelji, komšije, bilo mi je neprijatno i sramota...Zvala sam ga samo da demantuje ove neistine, ali on to nije uradio...Ja nisam njegova ljubavnica, samo sam bila njegova bivša devojka - izjavila je V.S.

(Alo/Hajp)

