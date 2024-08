Milena Ćeranić otkrila je kako je doživela izvinjenje jednog od čelnih ljudi "Granda" povodom svega što se deseilo posle njenog i Nemanjinog učešća na "Farmi".

Foto: Z. Jovanović

Žika Jakšić priznao je nedavno da se "Grand" ogrešio o Milenu Ćeranić posle njenog učešća u rijalitiju "Farma", kada su ona i njen tadašnji partner i kolega Nemanja Stevanović bili izbačeni iz ove diskografske kuće. On je istakao da je kazna prema pevačima bila preoštra i da, sa ove vremenske distance može da kaže da je tada trebalo trezvenije da razmisli o svemu.

Milena ovim Žikinim priznanjem posle deset godina nije iznenađena, ali očekuje da "Izvini" od njega čuje uživo. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Ja znam da svi oni znaju da su pogrešili. Kad lično budem čula "izvini" i da kažu da su pogrešili, možda ću to shvatiti ozbiljno. Ja te stvari ne rešavam preko medija. Kad tad će se to desiti, kad postanu ljudi, a ja sam sigurna da će postati ljudi, makar i za sto godina, jer čovek nekad mora da postane čovek... Svi oni u dubini duše znaju sve, i da su pogrešili, samo je pitanje da li će da priznaju ili ne. Za njega (Žiku) jeste veliki pomak da kaže da su pogrešili. To je super. Ja sam odavno napravila te korake i sebi priznala gde sam pogrešila, i da sam trebala više da grešim - rekla je Milena za Kurir.

Pevačica leto provodi radno na primorju, ali kad ne nastupa stiže i da se okupa, druži i pravi žurke sa prijateljima. Ne prati koliko kolege nastupaju, ali vidi da dosta rade Tea, Prija, Jovana Pajić i Sloba Radanović.

Foto: Printskrin/Jutjub/Desingerica

- Disenger dominira. On je velika legenda. Naš problem je što se bavimo posledicom a ne uzrokom. Designer je jedan dečak koji voli da se igra i što bi mu to uskratio bilo ko kad druga strana proistaje na tu igru? LJudi se ponašaju prema tebi kako ti postaviš situaciju. Ja nisam nikad doživela neprijatnosti. Od tvog stava ljudi znaju gde im je mesto i tako se ponašaju - zaključila je Ćeranićeva.

Kurir / Informer