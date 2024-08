Barbara Kuklinski znala je da njen muž, Ričard, može da bude nasilan. Često ju je tukao i čak joj je više puta slomio nos. Ali nije znala da je on navodno ubio 65 ljudi pre nego što su se upoznali - i da će nastaviti da ubija mnogo više.

Zaista, Ričard Kuklinski je bio mafijaški ubica poznat kao „Ledeni čovek“. Iako je na kraju osuđen za samo pet ubistava, Ričard je tvrdio da je ubio čak 200 ljudi.

NJegovo hapšenje 1986. bilo je iznenađenje za Barbaru, koja je provela 25 godina odgajajući svoje troje dece zajedno sa njim u predgrađu NJu DŽersija. Ali to nije bio potpuni šok. Kada su joj detektivi rekli za šta je Ričard optužen, sve je odjednom dobilo smisao.

- Odjednom je bilo kao, 'Znala sam to' - Barbara je kasnije ispričala - Znala sam da je ubica.

Barbara Kuklinski (rođena Pedrici) upoznala je Ričarda Kuklinskog 1961. kada je imala samo 18 godina. Samo što je završila srednju školu i počela da radi kao sekretarica u jednoj kompaniji gde je radio i Ričard. Bio je sedam godina stariji od nje i oženjen. Radio je na utovarnoj rampi.

Foto: Jutjub printskrin/Sandra Wiellsen

Ričard je intenzivno jurio Barbaru. Nakon njihovog prvog sastanka, dao joj je cveće i poklon i pozvao je na drugi sastanak. Ubrzo ju je čekao posle posla svako veče sa cvećem. Ali Barbara nije bila sigurna da je spremna da se posveti jednoj osobi.

- Bio je opsednut mnome - rekla je ona. - Iznova i iznova bi govorio: „Volim te“. Ja bih samo rekla: "Ok." Nikada ga nisam volela i nikada mu nisam rekla da ga volim.“

Jednog dana, dok su sedeli u njegovom autu, Barbara je rekla Ričardu da želi da viđa druge ljude. Ričard je eksplodirao. Zasekao ju je lovačkim nožem po leđima, rekao joj da pripada njemu, pretio da će joj ubiti celu porodicu i gušio je dok se nije onesvestila.

Ričard se izvinio sledećeg dana. Za svoj ispad krivio je svoja jaka osećanja i rekao je Barbari da želi da je oženi. Ona je pristala. U tom periodu, Ričard Kuklinski je već počinio nekoliko ubistava. NJegovi nasilni zločini su navodno počeli u detinjstvu, kada je tvrdio da je na smrt pretukao gradskog nasilnika u dobi od 14 godina.

Tokom 1950-ih, dok je radio u filmskoj laboratoriji, Ričard je počeo tajno da krijumčari filmove posle posla i ubrzo se probio u industriju krijumčarske pornografije. Ova linija poslovanja ga je dovela u vezu sa brojnim lošim likovima, a ubrzo se Ričard umešao u mafiju.

Počeo je radeći sa mafijašom Rojem DeMeom iz kriminalne porodice Gambino, trgovinom ilegalnom pornografijom, premlaćivanjem i drugim "zadacima".

Prema Filip Karlovoj biografiji Ričarda Kuklinskog, "Ledeni čovek: Ispovesti mafijaškog ugovornog ubice", kada je DeMeo saznao da je Ričard uradio neki „poseban posao“ za kriminalnu porodicu De Kavalkante, regrutovao ga je kao ubicu za porodicu Gambino. Ričard je navodno nastavio da radi za svih pet njujorških zločinačkih porodica, kao i za dve porodice iz NJu DŽersija.

Ne samo da je Ričard slušao zvanična naređenja, veĆ je navodno izvršio i niz sopstvenih ubistva. Počeo je da luta po NJujorka, gde je tvrdio da je ciljao ljude koji su ga nervirali ili koji su ga nekako omalovažavali.

NJegove metode su bile različite. Ričard je pucao, ubo, zadavio, trovao ili tukao svoje žrtve. A usput, Ričard Kuklinski je takođe smislio genijalan način da izbegne policiju - ostavljajući tela svojih žrtava u industrijskim zamrzivačima mesecima ili čak godinama. Zatim, kada istražitelji pronađu posmrtne ostatke, imali bi poteškoća da utvrde kada je tačno žrtva umrla. Ova tehnika je Ričardu donela nadimak „Ledeni čovek“. Foto: Jutjub printskrin/Sandra Wiellsen

Ali za Barbaru Kuklinski, on je bio njen muž — neko ko joj se vraćao svake noći u njihov dom u predgrađu NJu DŽersija. I brzo je postao neko koga se treba plašiti. Barbara se udala za Ričarda „pod velikom prinudom“ jer joj je rekao da će povrediti njenu porodicu ako to ne učini. Ali se nadala da bi njegovo nasilno ponašanje mogla da ublaži.

- Mislila sam da mogu da ga promenim, ali on je bio ljubomoran, ljubomoran čovek - priseća se ona. - Znala sam da ako pokušam da pobegnem, on će me uloviti i otkinuti mi jedan po jedan ud.

Zajedno su imali troje dece: Merika, Kristin i Dvejna. A spolja se činilo da žive idiličnim životom u predgrađu. Svake nedelje su išli u crkvu, gde je Ričard služio kao poslužitelj i priređivao roštilj vikendom. Barbara je tvrdila da nije znala odakle dolazi novac u njihovu kuću, ali im je to omogućilo da kupe lepu kuću sa bazenom i luksuznim stvarima poput novog televizora i automobila.

- Ja ću biti prva koja će reći, možda sam bila naivna, ali nikada nisam videla ništa nezakonito - rekla je ona svojevremeno. Foto: Jutjub printskrin/Sandra Wiellsen

Ali Barbara je svakako videla Ričardovu nasilnu stranu. Iako tvrdi da nikada nije udario njihovu decu, sigurno ju je zlostavljao. Navodno joj je tri puta razbio nos, jednom je pokušao da je pregazi automobilom, a često ju je budio usred noći tako što joj je držao jastuk preko lica i pretio da će je ubiti. U međuvremenu, predstavljao se kao voljeni muž njihovim susedima, koji nikada nisu ni na šta posumnjali.

- Mislili su da je sjajan - pričala je Barbara. - Svi koji su ga upoznali mislili su da sam najsrećnija osoba na svetu. Kupovao mi je cveće jednom nedeljno, imala sam novi nakit, kupio mi je krzneni kaput od 12.000 dolara...

Ova iluzija je, međutim, razbijena 1986. godine. Neposredno pre Božića 1986. Ričard i Barbara Kuklinski su ušli u automobil i krenuli da doručkuju u blizini. Ali pre nego što su stigli do restorana, policija ih je iznenada opkolila. Dok su ga hapsili, Barbari su rekli: "On je serijski ubica". Barbara nije mogla da poveruje u to.

NJen muž je optužen za pet ubistava. Proglašen je krivim za njih četiri, a kasnije je osuđen za još jedno. Dok je bio u zatvoru, Ričard Kuklinski je tvrdio da je ubio više od 200 ljudi - iako mnogi istražitelji veruju da je Ričard, koji je imao reputaciju grandioznosti, u velikoj meri preuveličao ove brojke. Foto: Jutjub printskrin/Sandra Wiellsen

Ričard je umro 5. marta 2006. dok je služio svoje uzastopne doživotne kazne. Barbara je tvrdila da su njegove poslednje reči bile o tome koliko je voli. Sa svoje strane, ona žali što mu nije rekla „kakvo je kopile i koliko ga mrzi“. Dodala je: „Volela bih da su poslednje reči koje je čuo bile koliko sam ga mrzela."

Time je noćna mora Barbare Kuklinski završena. Ali ostala je sa ožiljcima - fizičkim i psihičkim. A priča o dvostrukom životu Ričarda Kuklinskog proganja je do danas.

Zaista, možda najstrašnija stvar u priči o Ričardu i Barbari Kuklinski je koliko su izgledali normalno spolja. Niko ko ih je poznavao nije pretpostavio da je Ričard tukao svoju ženu — ili da je bio nasilni ubica sa bezbroj žrtava.

- Bili smo savršena sveamerička porodica - rekla je Barbara za Skotsmen. - Bili smo tako savršeni da bi vam bilo muka. Način na koji smo živeli bio je nadrealan.

