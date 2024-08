Balkanska diva je često u žiži medijskog interesovanja, a to zna da bude i popriličan problem kada joj obožavaoci "opsedaju" kuću na Dedinju, preko puta stadiona "Rajko Mitić" (popularne Marakane). Koliko god da prija popularnost, toliko ugrožava i privatnost.

Ceca je ovog puta dobila ponudu jedne slovenske influenserke koja se fotografala i snimala ispred pevačicine vile u Beogradu.

Snimci koje je snimila i podelila sa pratiocima, privukli su neverovatnu pažnju.

- Pričala sam ranije u intervjuima da su mi agencije nudile da stave one crvene konopce i da ulazi narod. A gde ja da budem s decom dok narod šeta kroz moju kuću, a ja uzimam pare? Mislim, ne mogu da verujem šta sve ljudima pada na pamet - rekla je kroz smeh Ceca, pa objasnila: Foto: ATA images

- Naravno da je to veliko "ne", ali mi je drago, to pokazuje samo da te ljudi vole, poštuju to što radiš. Devojka ništa nije rekla negativno, čak naprotiv, i dan danas ljudi dođu slikaju ispred kuće ili snimaju dok prolaze. Mahnem kad vidim, kada sam napolju, ali kad me nema, nema me. Najviše mašem "Paparaco lovu" - rekla je nedavno Svetlana Ceca Ražnatović za Telegraf.

