Povodom obeležavanja 100-godišnjice Radio Beograda, ispred zgrade RTS-a u Takovskoj 10 održan je svečani koktel na kojem su se okupile brojne javne ličnosti, koje su svojim radom i delovanjem obeležile kulturnu scenu Srbije. Ovaj prestižni događaj bio je prilika za evociranje uspomena i razgovor o budućnosti srpskog novinarstva i umetnosti, a među prisutnima je bio i Radoš Bajić.

Jedan od istaknutijih filmskih i televizijskih stvaralaca u Srbiji, nije krio svoje zadovoljstvo što je deo ovako značajnog jubileja.

Tom prilikom, podelio je svoja razmišljanja o fenomenu koji je postigao njegov kapitalni projekat "Selo gori, a baba se češlja". Kultna serija, koja je osvojila srca publike širom Balkana, postala je ne samo omiljena televizijska priča, već i simbol jednog vremena i načina života u srpskim selima. Foto: V. Danilov, Jutjub printskrin/KRESOJE PRODUKCIJA/SuncePortal

- "Selo gori, a baba se češlja" je moj kapitalni projekat, ali ja mogu reći da su "Heroji Halijarda" kruna moje karijere. Projekat "Selo gori" je jedinstven, to je neverovatno, ne može se više nikada ponoviti, to je 10 godina snimanja, rada, istraživanja, do dana današnjeg preko 9 ili 10, koje si gledane kao premijera. Danas me zaustavljaju na ulici, jer sam ponovo pustio brkove i pitaju me da li se nastavlja snimanje serije, ali odmah da odgovorim da neće biti nastavka jer je Radašin otišao u večnost zajedno sa Dragojlom, sa Žotom sa Milašinom, nažalost mnogi od tih ljudi danas nisu živi. Ja se njih sećam sa velikim pijetetom, poštovanjem, sa nostalgijom i velikom emocijom - rekao je Bajić, pa se osvrnuo na Žarka Lauševića:

- Kao što vidite kao dlanom od dlan, prošlo je godinu dana od premijere Halijarda i nažalost ubrzo zatim smrti velikog i neponovljivog Žarka Lauševića. Ne prođe nijedan dan, a da ga se ja ne setim. Jedna izuzetna ličnost. Ove godine će na festivalu filmskih susreta u Nišu koji počinju sutra, Žarkovoj udovici Aniti u njegovo ime biti uručena nagrada za životno delo "Pavle Vujisić", postumno. Žarko ovu nagradu za života nije dobio, ali ju je svakako zaslužio. Nažalost, to je život, ostaje njegov Kosta u "Herojima halijarda", kao i mnoge njegove druge uloge koje će biti svedočanstva o jednom velikom talentu i velikoj karijeri koja se nažalost prebrzo završila.

Foto: ATA images/V. Danilov

- Vrlo sam pratio Olimpijadu. Moram da priznam kada smo prvi put 2021. prvi put dobijali koronu, to su bile udarne vesti, ja sam tada ležao koronu 17 dana i bilo je kritično, u međuvremenu sam imao još jednom koronu, ali sam upravo za vreme Olimpijade imao još jednom, hvala Bogu sve je prošlo dobro, ali sam tada bio u izolaciji i bio sam u prilici da gledam apsolutno sve prenose. Ponosan sam, čestitam svim našim sportistima, ovim divnim sportistima koji su osvojili medalje, počev od Novaka do ostalih. Sa velikim simpatijama sam pratio i tu malu Topićevu i tu tragediju sa povredama. Žao mi je što se Ivana Španović oprostila od svoje karijere na takav način, ona je bila veličanstvena. Srpski narod može biti ponosan - rekao je Bajić pa otkrio kakvog je sada zdravstvenog stanja.

- Sada je sve u redu sa zdravljem. Moj otac je živeo preko 90 godina, tako da imam još 20 sigurno.

(Blic)

BONUS VIDEO: