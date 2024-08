Balkanska diva je pričala o svojoj karijeri, odnosu sa kolegama, ali i o našim sportistima koji su osvojili nekoliko medalja na Olimpijadi u Parizu.

Nedavno je proslavila rođendan, a tom prilikom je otkrila šta želi osim uspeha koji već ima:

- Ne treba mi ništa više od toga. Stvarno uživam da radim svoj posao, živim svoj san. Dugo godina, decenija, sam na neki način bila onemogućena da radim posao onako kako treba i kako mislim da moja publika zaslužuje, da se družimo na ovakvim mestima, na velikim koncertima. Godinama im nisam pružala to zadovoljstvo, ali broj ljudi na koncertima, euforija koja se sada dešava je dokaz da su me dugo čekali i, evo, konačno su me dočekali - rekla je Karleuša.

Pevačica je otkrila kako je proslavila rođendan, ali i od koga je dobila čestitku kada su se sklopile kazaljke.

- Meni su krenuli da čestitaju rođendan dan ranije. Tata me zvao da mi kaže: "Ja želim dan ranije da čestitam", da bude prvi. Svi oni koji su trebali da čestitaju, čestitali su baš onda kad je trebalo - rekla je Jelena sa zagonetnim osmehom.

Takođe, obelodanila je i da li u njenom životu postoji nova ljubav:

- Vi biste voleli da budem zaljubljena? (smeh) Mislim da najbolje sijam kada sam na bini i kada se družim sa mojom publikom. Iskreno, meni muškarac nije potreban da bih puno sijala. Mogu da kažem da muškarci mogu da učine da se ja lepo osećam, a mogu i da mi pokvare raspoloženje, to je već poznato... (smeh) - istakla je Karli kroz smeh.

Nastup u Rumi, 23. avgusta, bio je posebno emotivan. Izdvojio se trenutak koji je posvetila Milanu Raduloviću, kada je prvi put uživo izvela moćnu baladu "Runde" i posvetila je upravo Laći, koji potpisuje ovu numeru.

