Legendarni roker Bora Đorđević vodi veliku bitku i trenutno je u bolnici u Sloveniji, gde poslednjih godina živi sa suprugom Dubravkom Milaković.

Poštovaoci njegovog lika i dela, brojne kolege i prijatelji svakodnevno mu pružaju podršku i mole se za njegovo zdravlje. Sada se povodom Borinog lošeg zdravstvenog stanja oglasio njegov kolega Miroslav Ilić. Foto: N. Skenderija

- Veoma me je rastužila vest da je Bora u kritičnom stanju, tek sada sam saznao za to. Mi smo bili školski drugovi, iz gimnazije. Moja supruga i Bora su bili u istom odeljenju. Đorđevića mnogo volim i poštujem sve to što je ostavio iza sebe, žao mi je što čujem da mu je život ugrožen. Videli smo se pre mesec dana i tada je sve bilo relativno u redu. Uvek kada bi nam se ukrstili putevi, slatko bismo se ispričali i evocirali uspomene iz minulih, školskih dana. Šaljem mu podršku i verujem da će uspeti da se izvuče - rekao je pevač za "Informer". Foto: Novosti

