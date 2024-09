Haris DŽinović i Melina su zvanično završili svoj brak nakon više od dve decenije zajedničkog života, a razvod je iznenadio mnoge, osim njihovih bliskih poznanika. Par je u javnosti važio za idealan, a Melina se često hvalila podrškom supruga. Ipak, o razvodu se nije izjašnjavala, dok je Haris naglašavao da je ispunjavao sve Melinine želje.

Foto: ATA images

Jedan detalj iz njihovog braka bio je posebno zanimljiv javnosti – Haris nije dozvoljavao Melini da menja boju i dužinu kose. Modna kreatorka se, nakon razvoda, preselila na Azurnu obalu.

– Moj suprug ne dozvoljava promenu boje, dužine, ničega što se tiče kose. On kaže da me je takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvek mora biti čista i negovana, to mi je važnije od odeće – pričala je ranije Melina za medije. Foto: ATA images/A. Ahel

Novi partner

Modna kreatorka Melina Galić, koja je nedavno završila više od dve decenije dugu vezu sa pevačem Harisom DŽinovićem, sada je u centru medijske pažnje zbog svog privatnog života.

Kako pišu domaći mediji, Melina već nešto više od pola godine uživa u romansi sa dve godine starijim biznismenom.

- Melinin novi partner osim što je moćan, uspešan i bogat, važi za najpoželjnijeg muškarca otkako se pojavio na sceni. NJegovo bogatstvo, moć i izgled bili su dovoljan razlog da osvoji Melinu koja je godinama bila nezadovoljna svojim brakom. Svaki slobodan trenutak koriste da budu zajedno, a on je obasipa skupocenim poklonima i pažnjom, pa se oseća kao zaljubljena tinejdžerka. S obzirom da je njemu posao primaran i da želi da slika koja postoji o njemu bude neisprljana, dogovorili su se da kriju da su zajedno dok god mogu. NJihovi bliski prijatelji oduševljeni su tom vezom - navodi izvor za domaće medije.

Blic