Lečić je otkrio da je bio jedan od prvih koji je čuo kultnu pesmu "Lutka sa naslovne strane" - pesmu koja je Boru izdigla u visine muzičke scene.

- Bio je to sasvim slučajan susret, sreo sam ga jedno jutro u Šumatovcu, kafiću gde smo se svi umetnici okupljali. Bora je bio u nekoj vrsti uzbuđenja, gotovo panike, i uhvatio me za ruku. Pitao me da li imam gitaru kod kuće, jer je hitno želeo da mi nešto pokaže. Naravno, odgovorio sam da imam, jer sam živeo blizu, u 29. novembra. 'Ajde, ajde kod tebe', rekao je i bukvalno me poveo do mog stana - priča Lečić.

Kad su stigli, Bora je odmah uzeo gitaru i počeo da svira. Foto: Zoran Jovanović Mačak, I. Marinković

- Seo je, uzeo gitaru, i onako pun energije, počeo da svira pesmu koju nikada pre nisam čuo. Bilo je to prvi put da svira 'Lutku sa naslovne strane'. Bio sam zapanjen. Pesma je imala nevrovatnu energiju, iskrenost i snagu. Stihovi su bili jednostavni, a opet snažni i direktni. I dok je svirao, mogao sam da vidim tu dečačku nevinost u njegovim očima. Kada je završio, gledao me pravo u oči, čekajući moj odgovor, kao da sam sudija koji treba da presudi - da li pesma prolazi ili ne.

Lečić se priseća koliko je Bora bio skroman i nesiguran u tom trenutku, iako je već tada pokazao sav talenat i potencijal.

- Gledao me je, dečački, sa osmehom, kao da nije bio svestan kolika je pesma u pitanju. Ja sam bio ubeđen da će to biti hit, i rekao sam mu: 'Boro, ovo je hit, pogodio si u srž, ovo će odjeknuti!' Foto: I. Marinković

Bora Đorđević, tada mlad umetnik u usponu, čuo je te reči i Lečićeva reakcija mu je bila posebno značajna.

- Bio je tako skroman, kao da nije verovao da je pesma toliko dobra. I to je bio jedan od onih trenutaka koje nikada neću zaboraviti - trenutak kada se rodila jedna od najvećih pesama jugoslovenskog roka.

Govoreći o Bori kao umetniku, Lečić je istakao da je Đorđević bio pesnik u svakom trenutku svog života.

- Uvek je nosio svesku u kojoj je zapisivao stihove. Bora je živeo u poeziji, i to je bio njegov svet - rekao je glumac.

Osim što je bio pesnik i muzičar, Bora je imao i snažan politički angažman, što je Lečić takođe pomenuo.

- On nije iznenada postao Srbin ili nacionalista. Bora je Srpstvo osećao duboko, kao deo svog identiteta. NJegov bunt bio je odgovor na poniženje i nepravedan odnos prema srpskom narodu - objasnio je Lečić.

Iako je Bora bio umetnik s dušom buntovnika, Lečić naglašava da su njegove reči i pesme imale snagu koja će ga učiniti besmrtnim:

- Bora ne može da umre. NJegove reči i delo će živeti, motivisati i podsećati nas na njega još dugo nakon njegovog fizičkog odlaska.

(Kurir)

