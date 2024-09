Ana i Dragan Sofrenović dugo su se zabavljali, venčali i dobili dve naslednice. Međutim, posle trinaest godina braka, rešili su da 2011. godine stave tačku na zajednički život.

NJihova ljubav bila je kao iz filma. Venčanje im je bilo veoma specifično. Venačli su se samo uz prisustvo roditelja, a od matičarke su zahtevali da ih venča u ponoć. To je i učinjeno. Ubrzo se rodila ćerka Iva, a šest godina kasnije mlađa ćerka Lena. Foto: ATA images

Međutim, nisu više funkcionisali zajedno, te je došlo do kraha braka, a Ana je zbog toga pala u depresiju, o čemu je otvoreno govorila u javnosti.

-U životu sam se najviše borila za stvari u koje sam verovala kao što su iskrenost, snaga, autentičnost, tačnost, otkriće novog… Nisam uvek bila uspešna u tome, ali borba i nije da uvek uspete. Život je sastavljen i od lepih i od ružnih trenutaka", pričala je Dragana. Foto: Srić S.

Ana je iz ovog životnog brodoloma izašla jača:

- Da nema teških, ne bih znala da je to život. Jedna od težih faza je bila depresija. Još sam tu, tako da mora da sam izašla jača. Prošla sam dobar dril, osnažila sam i dosta sazrela. Imalo je puno veze sa sazrevanjem i ne mislim na godine, mislim na to da životne faze ne teku uvek sa godinama. Drago mi je što nisam izgubila osmeh i čar igre. I to neko dete u sebi- zaključila je glumica za medije jednom prilikom.

(Blic)

