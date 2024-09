Pevačica i glumica Katarina Bogićević, privukla je pažnju javnosti učešćem u muzičkom talent šou programu "Tvoje lice zvuči poznato", ali posle toga nismo često viđali u javnosti.

Međutim, nekadašnja zvezda serije "Folk", gde se još kao devojčica oprobala i u glumi, danas izaziva veliku pažnju na društvenim mrežama.

Ova mlada pevačica počela je ponovo da nastupa, ali nije to što pokreće komentare. NJeni izazovni stajlinzi izazivaju haos na Instagramu, a sada je sve šokirala novom objavom.

Katarina je na toj društvenoj mreži objavila nage fotografije fotografije.

- Mislim da i dalje ispitujem granice svoje slobode. Šta će ljudi misliti ako budem previše pokazivala svoje telo? Možda ne trebam da se slikam ovako ili da pravim spotove muzičke gde mi se vidi veliki dekolte. Možda ne trebam da plešem senzualno u kupaćem kostimu jer polugolo telo treba da se krije jer je tako "lepše" zbog celog procesa mašte. Ne trebaš sve da otrkivaš jer je degutantno - napisala je Katarina, pa dodala:

- Ovo su svi komentari koje sam dobijala u proteklih par godina. I koliko god moja duša je otvorena i koliko god volela svoje predivno telo opet zbog mesta u kojem sam odrasla me je sputavalo da budem full ono što želim i jesam. Nudista sam već godinama, ali sam krila jer sam se plašila šta će drugi ljudi reći. Međutim, napokon sam prihvatila činjenicu da će ljudi uvek ali uvek imati nešto za reći. Uvek će naći neku manu. Ali šta sam zapravo najviše naučila iz svega toga je da ne treba to da me brine - napisala je mlada pevačica u okviru objave.