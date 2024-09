Mnogi su bili slomljeni od bola, a među njima su najviše bili Arkanovi članovi porodice.

Pokojni pevač Zoran Kalezić je ispričao kako je izgledala noć na Dedinju kada su se srele tadašnja supruga Svetlana Ceca Ražnatović i bivša supruga Natalija.

- Kad je Arkan ubijen, Natalija (Arkanova prva supruga), njihova deca, moja supruga Vera i ja smo iz naše kući otišli u Željkov dom. Moja majka je izgubila dva sina, dva moja brata. Znam koliko je to teško. Sećam se suza Arkanove majke Slavke - pričao je Kalezić, pa nastavio: Foto: Arhiva Večernje novosti

- Kad sam ušao u Arkanovu kuću, njegova majka je plakala. Prišao sam joj i poljubio je. I sad, uvek se kod nas dešava da neko bude uz Cecu, a neko uz Nataliju. To su neke naše balkanske priče koje nisu potrebne u tim trenucima. Natalija je bila otmena kad je rekla: "Nemojte mi pričati ništa o tome, od mene mu sve prosto, on je voleo ovu ženu (Cecu)." Eto, to može samo jedna časna žena kakva je bila Natalija da kaže u trenutku kada mrtvog oca njene dece... - ispričao je jednom prilikom Kalezić.

Podsećanja radi, Željko Ražnatović ubijen je 15. januara 2000. godine u hotelu Interkontinental, nešto posle 17 časova. Sahranjen je 20. januara na Novom groblju.

Foto: N. Paraušić

Zoranov sin Filip i Arkanov sin Vojin su kumovi. Vojin je krstio Filipovo dete i obojica su svoje porodično gnezdo svili u Americi. Filip je osnovao svoju porodicu u Čikagu, dok je Vojin u Los Anđelesu gde živi i radi.

Da je prijateljstvo bilo veoma jako, svedoči i to da je Zoranova prva žena Vera bila izuzetno dobra prijateljica sa Arkanovom bivšom ženom Natalijom, sa kojom je imao četvoro dece.

- Moja pokojna supruga je bila prijateljica sa Arkanovom prvom ženom Natalijom koje se on bojao više nego od sve policije ovoga sveta. Bojao se više Natalije nego bilo čega drugog. Sećam se kocka i gubi 100-200 hiljada maraka. Željko prekine da igra da bi otišao da okupa Voju i Nikolu i da ih stavi u krevet i onda se vrati da kocka. Sad vidite vi šta je žena - pričao je tada Kalezić u intervjuu za beogradske medije. Foto: Aleksa Stanković

(Alo)

