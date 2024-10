Andrija Milošević poznat je po svom velikom talentu i neodoljivom humoru, ali glumac takođe ističe da je veliki emotivac.

Andrija je gostovao u sedamnaestoj epizodi emisije "Bindž" kompanije "Novosti" u kojoj se, između ostalog, dotakao i ozbiljnih tema, pa je tako otkrio i koji su to momenti kada glumac pusti suzu. Foto: D. Milovanović

- Kada su krizne situacije u pitanju nikada ne plačem, skamenjen sam i hoću da budem podrška i sebi idrugima, ali onda dođe neko vreme i doživim okidač. Gledam film, čitam knjigu i počenm da plačem po 45 minuta u sobi za svim mojim ljudima - jer nisam tada stigao, započeo je priču Andrija, a onda se sa setom u očima prisetio dragih ljudi koji su ga prerano napustili:

- Ja nemam roditelje, takođe moj brat od ujaka je previše rano otišao, a tu su i drugovi i prijatelji koje sam izgubio. Kada sve to sublimiraš u sebi, ti se smeješ i ideš kroz život, ali postoje i momenti kada se ti ljudi jave - moja majka, otac, burazer drugovi... Ja to prepoznam i onda pričam sa njim - suzama, rekao je Andrija u emisiji "Bindž".

Foto: D. Milovanović

- Život je satkan od tužnih i srećnih momenata. To je jedan mozaik u kom se tužni i srećni momenti stalno smenjuju. Ja sam u nekim svakodnevno u određenim situacijama najsrečniji čovek - natužniji, hvala Bogu, retko. To se dešava, kada neko umre ili kada ne mogu da učinim ništa po tom pitanju, ali ove životne trivijalnosti me ne interesuju i neugrožavaju, reko je Andrija pa nastavio:

- Bitno mi je da su svi zdravi i nasmejani, užano se radujem tuđoj sreći - ispinjava me tuđi osmeh i tuđa serća, završio je priču Andrija u emisiji "Bindž".

