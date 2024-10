Književnica Vedrana Rudan, nedavno je otkrila da ima rak i poručila da više neće da piše već joj je plan da se posveti lečenju.

Ipak, ljubav prema pisanju je bila jača te u svojim blogovima piše o tome kako se oseća tokom lečenja, kakve joj misli prolaze kroz glavu.

NJene reči su kao i uvek veoma oštre, bez uvijanja i direktno pogađaju u emociju. Vedrana je pisala o tome kako se oseća pred svojim suprugom tokom ove borbe, ali i da razmišlja o svom poslednjem danu. Foto: ATA images

"Čula sam da muž u kući otvara neka vrata. Pojurila sam prema kupatilu i na sebe navukla kupaći ogrtač. Nisam htela da vidi golu nakazu. Četrdeset posto muževa ostavi ženu kad ona oboli od raka, moj muž nije među njima, naprotiv, brine o meni danju i noću. Pa ipak…Odjednom, ništa mi ne smeta. Svi su kukali zbog paklenih vrućina. Bilo mi je čudno. LJudi, je*eš vrućine, budite srećni, nemate rak. Sad su izvan sebe jer je hladno. Obucite se, u čemu je problem? Svima je hladno a ja u ofucanoj, tankoj trenirci, zašto bih trošila lovu na novu, razmišljam šta da na mene navuku kad umrem. Možda ipak onu zelenu haljinu koju mi je kupio muž i koja mi je od starta bila broj manja? Konačno mi stoji savršeno. I ti bolovi. Povremeno me bole leđa, pa ruka, noge, ništa dramatično ali ja svaku bol tumačim kao ples metastaza u mom tijelu. Ni sa kim ne mogu o tome razgovarati, Kejt je daleko, ljudi oko mene imaju druge “probleme”. Dva puta sam videla kako izgleda umiranje od raka. Hoću li i ja preklinjati da me ubiju, a znam da to niko od onih oko mene neće učiniti? “Eutanazija je igračka za bogate”, ovih je dana rekao Žarko Puhovski. Je*iga, nisam bogata. Pred pola mi je sata u glavi zazvonio stih Što se bore misli moje. Gugnula sam ga misleći da ću naleteti na tekst nekoga koji luduje zbog raka. Je*iga, Zvonka Bogdana muče ljubavni problemi" napisala je Vedrana u svom stilu.

Foto: ATA images

Vedrana je po dobijanju dignoze na društvenim mrežama pisala o tipu raka koji ima i kako se sa tim nosila

"Moj je rak j****o redak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusno pismo ni tip ni Internet prognoze. Doduše negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u k***c. I nije neki rok. Samo 5% srećnika može da se operiše. Ta sam. Najpre sam otišla u Svetu Nedelju u Radiohirurgiju da mi rak spale pre operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam "ušla u kvotu". Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u "kvotu". Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji. Hvala prijatelji! Naravno da su povlašćeni građani ove zemlje u "kvoti" i pre nego što dobiju rak ali to znamo. Ja sam čak saznala i ime lika koji me precrtao iako taj podatak nisam tražila. Na neki sam način počašćena što nisam deo lopovske ekipe kojoj ni rak ništa ne može. Tu nikako ne mislim na mnoge bolesne koji su ipak uskočili iako nisu hadezeovski gadovi", napisala je nedavno.

