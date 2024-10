Desimir Stanojević iza sebe ostavio je mnoge uloge, a svi ga pamte kao Vukašina Golubovića u seriji "Srećni ljudi".

Međutim, malo ko zna da je njegova naslednica Nina u braku sa glumcem Zoranom Ćosićem, koji je sa Desimirom igrao u pomenutoj seriji, koju su svi obožavali.

- Imao sam sreću da je moj prvi zet, Ninin muž, Zoran Ćosić, moj kolega glumac. Od prvog dana imali smo o čemu da pričamo, a da ja ne budem strogi otac, a on uplašeni zet. Moje iskustvo sa tastom, koji je bio strog i poslovan, a ja mlad i zelen učinio je da budem drugačiji. Moj tast je i dva dana pred svadbu tražio da Nada dođe kući u devet uveče. Prvih dvadeset pet godina našeg braka proteklo je kao ozbiljan tast i neozbiljan zet. Sada, posle 36 godina braka, došli smo do dobrih familijarnih odnosa – rekao je Desimir davno, a bio je i razlog njihovog pomirenja.

- Između Nine i Zorana je čak u jednom trenutku i došlo do prekida zabavljanja. U to vreme nam je bila slava, pa sam Ćoleta, kao svog kolegu, pozvao na slavu. Nina za to nije znala. Nije prošlo ni pet dana, a oni su se pomirili, a za dva meseca već su počeli da žive zajedno - istakao je Desimir tada.

Nina i Zoran su 2003. godine dobili ćerku Nataliju.

